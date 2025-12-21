"Sur la terre des grands félins" une immersion au cœur du delta de l’Okavango mardi 23 décembre 2025 sur France 5

Mardi 23 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Sur la terre des grands félins", une immersion totale dans le règne impitoyable des grands prédateurs.

Sur la terre des grands félins nous entraîne au cœur du delta de l’Okavango, sanctuaire sauvage où lions, léopards et guépards livrent chaque jour une lutte acharnée pour leur survie. Cette série se distingue par son approche immersive : les vidéastes deviennent partie intégrante du récit. Nous partageons leur patience, leurs émotions et les défis qu’ils affrontent pour capturer l’inaccessible.

Grâce à des technologies de pointe, chaque scène de chasse, de rivalité ou de parentalité est filmée avec une précision cinématographique. Derrière ces scènes spectaculaires, la série révèle aussi les bouleversements de l’environnement et leurs conséquences sur les dynamiques sociales des félins.

Entre frissons, émerveillement et moments d’intimité, le récit crée un lien fort avec ces prédateurs majestueux et ceux qui les observent. Une immersion totale dans le règne impitoyable des grands félins… et dans la passion de ceux qui racontent leur histoire.

Première soirée, trois épisodes inédits

21.05 Épisode 1 Vision nocturne

Dans le delta de l’Okavango, une équipe internationale de vidéastes filme la vie des grands félins 24 heures sur 24 grâce à des technologies de pointe : drones, caméras thermiques et super-objectifs. L’épisode dévoile la complexité sociale de la troupe des lions, menée par les mâles Big Toe et Madumo, et les défis des lionnes pour nourrir leurs petits. Les séquences nocturnes révèlent des chasses spectaculaires, tandis que les vidéastes partagent leurs émotions et leurs stratégies pour capturer ces instants rares. La tension monte avec la recherche de Pobe, une femelle guépard insaisissable, et l’apparition de Sepoko, un mâle solitaire. Brad Bestelink suit Xudum, la femelle léopard, dans sa quête de territoire. Entre plans aériens et gros plans immersifs, le documentaire mêle rigueur scientifique et esthétique cinématographique. La présence des vidéastes à l’écran ajoute une dimension humaine, transformant chaque rencontre en aventure partagée.

21:55 Épisode 2 Le rugissement des lions

Un incendie dévastateur bouleverse le delta de l’Okavango et force les félins à s’adapter. Les vidéastes luttent pour protéger leur camp tout en suivant la troupe et ses lionceaux menacés. Les lions mâles Big Toe et Madumo doivent défendre leur territoire contre des intrus, tandis que Xudum, la femelle léopard, tente une chasse spectaculaire depuis les arbres, filmée en ultra-ralenti. Pobe, la guéparde, affronte la faim dans un paysage calciné, suivie grâce à une caméra thermique. Les images nocturnes et aériennes révèlent la beauté du delta ravagé. La narration mêle tension et émotion, portée par les réactions des vidéastes qui partagent leurs peurs et leur émerveillement. Une immersion totale où la technologie et l’humain dévoilent la résilience des grands prédateurs.

22.45 Épisode 3 Les jeunes héritiers

La tension monte dans le delta asséché : Big Toe et Madumo, blessés après un combat, doivent protéger la troupe des lions contre les intrus. Colin et Nkgonne, deux jeunes mâles, vivent leurs derniers instants au sein du clan, tandis que les lionnes défendent leurs petits avec acharnement. Xudum, la femelle léopard, explore les limites de son territoire et affronte Bontsho dans un duel spectaculaire, filmé au ralentis et en plans serrés. La saison des amours bouleverse les équilibres, révélée par des séquences intimes captées en caméra thermique. Neelo, jeune guéparde, tente sa chance dans les eaux montantes, offrant des images inédites de chasse aquatique. Les vidéastes, omniprésents, partagent leurs émotions et leurs analyses, ajoutant une dimension humaine à ce récit de survie. Une fresque visuelle où la technologie sublime la cruauté et la beauté de la nature.