"Le grand cirque des marées", un huis clos aquatique à voir sur Arte mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le grand cirque des marées", un documentaire inédit qui filme au plus près le huis clos aquatique de la marée basse et son bestiaire haut en couleur.

Sur les rivages de Bretagne, le long de ses côtes de granit, se répète à chaque marée basse un huis clos aquatique.

Sur l’estran mélancolique, quand la mer se retire, habitants réguliers et visiteurs piégés se côtoient dans des arènes éphémères miniatures. Tous doivent survivre pendant treize heures.

Le temps du flux, de l’étale et du reflux, les règles du jeu marin s’inversent jusqu’au retour de l’océan : les prédateurs peuvent devenir des proies, révélant des vulnérabilités inattendues, des alliances étonnantes se forment et des intrus tentent de s’adapter à cette nouvelle loi du plus fort.

Seigneur incontesté et terrassier hors pair, le homard trouve dans le congre un précieux garde du corps. Le poulpe caméléon, monstre prédateur aux neuf cerveaux, chasse avec agilité, tandis que le crabe parade en quête d’amour. Dans son bunker, la patelle s’arrime à son rocher et le petit requin lutte contre l’asphyxie. En maraude, le goéland, lui, guette du ciel les imprudents, alors qu’en charognards patentés les nasses réticulées jouent les éboueurs. Quant au bernard-l’hermite, figure drolatique à la recherche d’un logement vacant et sûr, il se faufile dans cette guerre impitoyable.

Combats titanesques

Grâce à des techniques de prise de vues innovantes, cette fresque haletante façon Microcosmos, dont la marée devient le métronome dramaturgique, plonge au cœur de l’estran et de ses combats titanesques pour la survie. Car chaque heure accentue la tension : la température monte, l’eau s’évapore, la salinité augmente et l’oxygène se raréfie, poussant ce petit monde du chacun pour soi à inventer des stratégies pour résister. La nuit, d’autres batailles font rage, comme dans cette séquence spectaculaire où une étoile de mer, échouant à détruire le bouclier d’une coquille Saint-Jacques, se venge sur une moule et sort son estomac pour l’avaler.

Mais en révélant les prouesses de ce bestiaire haut en couleur, cette épopée fantastique offre aussi, en les observant, un reflet saisissant du réchauffement climatique.

Un documentaire d’Alexis Barbier-Bouvet et Manuel Lefèvre.