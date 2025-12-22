"Le grand bêtisier de Noël" sur TMC mercredi 24 décembre 2025

Pour les fêtes de fin d'année, TMC vous offre un cadeau exceptionnel avec "Le Grand Bêtisier de Noël" qui sera diffusé mercredi 24 décembre 2025 à 21:10.

Pas de guirlande inutile, juste le meilleur (ou le pire !) de tout ce que la télé et Internet nous ont offert de plus déjanté cette année.

Au programme : des candidats de jeux TV complètement dingues, Stéphane Bern en galère dans "Fort Boyard", des séquences culte, les plus gros fous rires de l'année, les lapsus qui dérapent, des vannes hilarantes avec Dany Boon, Manu Payet, Jérôme Commandeur et Gilles Lellouche, et bien sûr, des boulettes de Noël inoubliables... juste pour vous !

Et ce n'est pas tout : vous retrouverez aussi le meilleur des réseaux sociaux ! Enfants trop craquants, animaux pas si bêtes, influenceurs en difficulté... avec, au passage, quelques belles surprises qui marqueront les esprits !

Rendez-vous pour un Bêtisier de fêtes qui ne fait aucun cadeau... et nous fait un bien fou !