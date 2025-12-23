"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 25 décembre 2025

Jeudi 25 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera les épisodes 3 & 4 de la série documentaire "Les Aventuriers de l’Égypte antique" dans laquelle curiosité, rigueur et innovation se rencontrent pour offrir un récit inédit.

Ramsès le Grand, Cléopâtre, Khéops… Ces pharaons légendaires ont bâti des monuments extraordinaires avant que leur civilisation ne disparaisse. Mais, en 1798, l’expédition de Bonaparte en Égypte rouvre les portes de ce monde oublié et déclenche une passion pour l'Égypte antique.

Des explorateurs audacieux, tels que Champollion ou Belzoni, à la fois savants et aventuriers, vont braver tous les dangers pour retrouver ces merveilles. Leurs découvertes attisent les rivalités des nations européennes qui s'engagent alors dans une véritable chasse aux trésors. Le patrimoine égyptien devient la proie des trafiquants, jusqu'à ce que Mariette fonde l'égyptologie moderne.

Bruno Solo se rend en Égypte, pour nous raconter cette épopée humaine digne d'un véritable Far West. Dans cette série docu-fiction, enrichie d’effets spéciaux spectaculaires, les splendeurs des pharaons reprennent vie sous nos yeux. Au pied des monuments les plus célèbres, ou depuis une étonnante salle des trésors, Bruno Solo met l'égyptologie à la portée d'un large public familial.

Épisode 3 • “La bataille des hiéroglyphes” (1817-1827)

La rivalité entre les Français et les Anglais atteint des sommets. En Égypte, c'est une course effrénée aux trésors. Les Britanniques prennent l'avantage en s’attachant les services de l’Italien Belzoni qui enchaîne les succès. Après avoir rouvert le temple d'Abou Simbel au sud du pays, il est le premier depuis des milliers d'années, à pénétrer dans la tombe de Séthi Ier, le père de Ramsès II.

Pendant ce temps-là en Europe, c'est le Français Jean-François Champollion qui tient la corde. Grâce aux copies de la pierre de Rosette rapportées par les savants de Bonaparte, il parvient à déchiffrer les premiers hiéroglyphes et prend l'avantage sur son concurrent anglais Thomas Young. Grâce à ses intuitions et à son travail acharné, une civilisation muette depuis 1 400 ans s’apprête à retrouver la parole !

Épisode 4 • “Champollion au pays des pharaons” (1828-1829)

En 1828, Jean-François Champollion foule enfin cette terre d’Égypte à laquelle il a consacré toute sa vie. Six ans plus tôt, il a percé les secrets du système hiéroglyphique mais il doit encore mettre sa découverte à l’épreuve sur le terrain, pour faire taire ses contradicteurs.

À la tête de l’expédition, il remonte le Nil et confronte son alphabet aux monuments de Memphis, de Karnak, de Philae ou d’Abou Simbel.

Chaque nom déchiffré redonne vie à une lignée de souverains oubliés. L’Égypte antique nous parle à nouveau.

Mais la joie de cette renaissance est de courte durée : Champollion s’épuise et se rend malade. Il ne le sait pas encore, mais son temps est compté. En 1829, il rentre en France, auréolé de gloire, pour mourir trois ans plus tard, à l’âge de 41 ans. Il laisse à son frère et à ses disciples le soin de terminer son œuvre, mais il reste pour tous celui qui a redonné à l’humanité les clés de la civilisation pharaonique.

Les épisodes 5 & 6 seront diffusés jeudi 1er janvier 2026 à partir de 21:05 sur France 5.