"Les reines de la route" : la 6ème saison diffusée sur 6ter à partir du jeudi 15 janvier 2026

La 6ème saison de la série documentaire "Les reines de la route" sera diffusée sur 6ter à partir du 15 janvier 2026. Une nouvelle saison qui se distingue par un changement de décor radical et l'arrivée de nouvelles conductrices.

Chaque année, cette immersion au cœur du quotidien des conductrices poids lourds passionne les téléspectateurs. Mais cette fois, au volant de leurs camions, de nouvelles Reines vont affronter non seulement les routes et leurs usagers mais aussi des paysages hivernaux spectaculaires et dangereux !

Une saison rude où la vigilance doit être constante. Routes enneigées, verglas, dérapages imprévisibles, visibilité réduite lorsque le brouillard tombe : la météo multiplie les dangers par 10. Mais pour affronter de telles conditions extrêmes, huit nouvelles Reines retroussent leurs manches et ont le sang chaud. Elles prennent de l’altitude, franchissent les cols, encaissent le froid mordant et les pentes redoutables. L’hiver ne les effraie pas.

Cette édition réserve son lot de surprises, de nouveaux talents et de fortes personnalités prêtes à s’imposer sur des terrains exigeants.

Valentine trace sa route dans le Massif du Beaufortain pour remplir sa citerne de lait.

Marie charge et transporte des troncs d’arbres sur des chemins sinueux et boueux où il ne faut ni trembler ni perdre une seconde.

Cindy traverse les Alpes et attaque les routes italiennes au volant de sa benne.

En Savoie, Edwige récolte seule les déchets de stations de ski et manie ses 26 tonnes avec une précision redoutable.

Mylène progresse sur des terrains qui en feraient renoncer plus d’un, grue à l’arrière.

Clotilde maintient son cap à travers les Alpes, neige ou pas neige, avec son bâché.

Honorine affronte les hivers sans pitié de Franche-Comté.

Clémence ne lâche rien dans le froid rigoureux et dans la boue du Nord.

Courageuses, déterminées, tout-terrain, parfois cash mais toujours drôles et d’une solidité à toute épreuve, ce sont les Reines de la route !

Des missions exceptionnelles

Une mission inédite au cœur des forêts du Massif central

Cette saison, l’émission suit une conductrice de grumier : Marie. Seule face à la neige et au froid, elle devra manipuler sa grue pour charger d’énormes troncs qui n’en font qu’à leur tête. Entre billes de bois qui glissent, manœuvres délicates et pistes forestières complètement enneigées, son périple se transforme vite en véritable défi d’endurance

Cap vers les routes étroites du Beaufortain

La tournée de Valentine la conduit dans les alpages pour collecter le lait auprès des fermes isolées. Mais pour y parvenir, elle devra affronter des routes à flanc de montagne, un sol verglacé et des conditions météo redoutables. Chaque montée devient une épreuve, chaque descente un exercice de précision.

Une immersion inédite dans le métier de ripeuse en haute montagne

L’émission suit également, pour la première fois, une conductrice de camion-benne, Edwige, dans les villages perchés de la Vanoise. Entre lacets serrés, routes étroites et conditions extrêmes, son quotidien demande un sang-froid à toute épreuve et une maîtrise impressionnante. Un métier discret, mais qui se révèle spectaculaire en altitude.