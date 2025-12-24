recherche
"Marchés de Noël et grands magasins : dans les préparatifs du plus gros business de l'année" sur TMC

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 24 décembre 2025
"Marchés de Noël et grands magasins : dans les préparatifs du plus gros business de l’année" sur TMC

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:25, TMC rediffusera le documentaire "Marchés de Noël et grands magasins : dans les préparatifs du plus gros business de l’année" réalisé par Charlotte Boniteau, Sarah Piot et Agathe Tournoux.

Avec ses illuminations, ses repas en famille, le sapin et les cadeaux, Noël est la fête préférée des Français. C'est également un rendez-vous incontournable pour tous les commerces qui réalisent plus de 20 % de leur chiffre d'affaires en décembre.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de TMC ont plongé dans les coulisses de ces temples du shopping pour le plus grand rush de l'année.

En première ligne, les grands magasins parisiens rivalisent d'originalité pour émerveiller parents et enfants avec leurs fameuses vitrines.

À la Samaritaine, les équipes ont une seule nuit pour métamorphoser le célèbre magasin. Sous la direction d'un directeur artistique, une armée de petites mains prend tous les risques cette année pour se distinguer de ses concurrents, tels que le Bazar de l'Hôtel de Ville. Entre spectacles de lumières et forêt enchantée, les badauds pourront-ils plonger dans la magie des festivités ?

Décembre est aussi le mois où fleurissent les marchés de Noël. Le plus célèbre d'entre eux est Strasbourg, avec ses 3 millions de visiteurs. Pour les marchands de gourmandises et autres décorations, c'est l'occasion de faire du business au milieu d'une incroyable cohue.

La foule se presse également chez un autre géant du commerce : Truffaut. L'enseigne numéro un en jardinage et décoration mise tout sur son produit phare : le sapin. Les équipes de TMC ont suivi le rythme fou des employés dans l'un des plus grands magasins de la marque, où la ruée sur les dernières tendances s'étend des guirlandes lumineuses aux villages miniatures.

Enfin, certaines familles curieuses découvrent Noël ailleurs, comme à Londres, la destination préférée des Français pour passer les fêtes. Dans la capitale britannique, une débauche d'illuminations et de shopping les attend. Entre décorations kitsch et papiers cadeaux de collection, nous avons suivi ces commerçants français qui ont lancé leurs boutiques sur place.

Dernière modification le mercredi, 24 décembre 2025 12:45
Documentaires
