"J’irai dormir chez vous" en Finlande à revoir sur RMC Découverte vendredi 26 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 25 décembre 2025
"J’irai dormir chez vous" en Finlande à revoir sur RMC Découverte vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de voir ou de revoir sur RMC Découverte un numéro de "J’irai dormir chez vous" de 2011 tourné en Finlande.

Pour ce nouvel épisode Antoine de Maximy s'est rendu en Finlande, en plein coeur de l'hiver.

Première étape : Rovaniemi, ville se situant au coeur de la Laponie sous le Cercle Arctique. Dans l´imaginaire collectif, la ville est le symbole de la Laponie, région mystérieuse du nord de l´Europe, théâtre des aurores boréales, du soleil de minuit. C'est surtout ici que se trouve le village du Père Noël.

Deuxième étape : Veskoniem, un hameau situé tout au Nord de la Finlande. Il n'y a qu'un lampadaire et à trois heures de l'après-midi, il fait déjà nuit noire.

Dernière étape : Helsinki, la capitale de la Finlande. C'est le réveillon de la Saint Sylvestre. La soirée est mal partie pour Antoine. Il fait froid, il pleut et le voyageur n'a même pas une bouteille de champagne. Il arpente les rues, à la recherche d´une fête. Il fait la connaissance de Tato, qui lui propose d´aller boire un verre. Finalement, Antoine l'accompagnera réveillonner. Mais à minuit, le 31 décembre en Finlande, tout explose...

Suivez nous...