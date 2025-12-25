"La télé de Florence Foresti" à revoir sur RMC Story vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera "La télé de Florence Foresti", un documentaire qui plonge dans l’univers télévisuel et humoristique de Florence Foresti, en mettant en lumière son regard critique et satirique sur la télévision française.

Florence Foresti revient, le temps d’une soirée, sur ses 15 années de télévision et de sketchs devenus cultes.

De ses premiers personnages dans l'émission "On a tout essayé" à ses créations les plus inoubliables dans "On n'est pas Couché", l’une des humoristes préférées des Français retrace son parcours avec humour et émotion, avec le regard complice des animateurs, producteurs et proches qui l'ont accompagnée.

Le documentaire souligne aussi son influence sur l’humour français et sa capacité à mêler autodérision, critique sociale et sens du spectacle.