recherche
Documentaires

"La télé de Florence Foresti" à revoir sur RMC Story vendredi 26 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 décembre 2025 185
"La télé de Florence Foresti" à revoir sur RMC Story vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera "La télé de Florence Foresti", un documentaire qui plonge dans l’univers télévisuel et humoristique de Florence Foresti, en mettant en lumière son regard critique et satirique sur la télévision française.

Florence Foresti revient, le temps d’une soirée, sur ses 15 années de télévision et de sketchs devenus cultes.

De ses premiers personnages dans l'émission "On a tout essayé" à ses créations les plus inoubliables dans "On n'est pas Couché", l’une des humoristes préférées des Français retrace son parcours avec humour et émotion, avec le regard complice des animateurs, producteurs et proches qui l'ont accompagnée.

Le documentaire souligne aussi son influence sur l’humour français et sa capacité à mêler autodérision, critique sociale et sens du spectacle.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

La pièce &quot;Boire, fumer et conduire vite&quot; de Philippe Lellouche sur T18 samedi 27 décembre 2025

La pièce "Boire, fumer et conduire vite" de Philippe Lellouche sur T18 samedi 27 décembre 2025

25 décembre 2025 - 13:36

Sur le même thème...

&quot;J’irai dormir chez vous&quot; en Finlande à revoir sur RMC Découverte vendredi 26 décembre 2025

"J’irai dormir chez vous" en Finlande à revoir sur RMC Découverte vendredi 26 décembre 2025

25 décembre 2025 - 12:41

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 28 décembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 décem…

25 décembre 2025 - 13:07 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...