"Les 100 lieux qu'il faut voir" dans les Pyrénées, dimanche 28 décembre 2025 sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 décembre 2025 168
Dimanche 28 décembre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage dans les Pyrénées, sur le sentier des contrebandiers.

On les appelait « les travailleurs de nuit ». Ils étaient passeurs, fraudeurs, trafiquants, commerçants ou encore douaniers. Depuis 1659 et le traité des Pyrénées, sur la crête des montagnes, là où la frontière entre France et Espagne n'est que pointillés sur une carte, ils faisaient transiter jambon, alcool, huile d’olive, cigarettes…

De l’île des Faisans sur la Bidassoa, près du port d’Hendaye, où Pierre Loti raconta leurs exploits, aux sources de la Garonne, petits et grands connaissent tous leurs histoires.

Des trafics en tous genres, des chemins escarpés qui gardent la mémoire des hommes qui cherchent fortune ou qui tentent de s’enfuir, laissant des refuges pour s’abriter de la neige en hiver… Un chemin qui raconte la vie, le long d’une frontière naturelle qui n’a jamais empêché les hommes d’être libres, d’aller et venir.

