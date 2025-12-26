recherche
"Les voyages de Julie" en Italie sur T18 dimanche 28 décembre 2025 avec Julie Andrieu

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 décembre 2025 109
"Les voyages de Julie" en Italie sur T18 dimanche 28 décembre 2025 avec Julie Andrieu

Dimanche 28 décembre 2025 à 20:55, T18 diffusera deux nouveaux numéros de sa toute nouvelle émission d'évasion portée par Julie Andrieu : "Les Voyages de Julie".

Dans chaque numéro, Julie Andrieu vous proposera un périple inédit à travers les plus belles villes d'Italie : entre adresses food confidentielles, rencontres atypiques et découvertes inédites, T18 signe un nouveau format aussi savoureux qu'inspirant.

Un nouveau regard sur l'Italie : véritable, sensoriel et résolument moderne

Dans cette toute première saison. Julie Andrieu arpente les rues de Rome, Naples. Venise, Milan et Palerme pour révéler les multiples visages de l'Italie. Loin des sentiers battus, elle dévoile des quartiers méconnus, des traditions vivantes et des atmosphères vibrantes qui dont le charme profond du pays.

Guidée par son insatiable curiosité et sa joie de vivre, Julie entraine le téléspectateur à travers les détails qui racontent une ville : l'art de vivre de ses habitants, des petits rituels quotidiens souvent invisibles pour le visiteur de passage, et une richesse culturelle qui fait la force de l'Italie.

Food, savoir-faire et rencontres authentiques : le goût de l'Italie autrement

Des petites trattorias familiales aux pâtisseries confidentielles, Les Voyages de Julie met en lumière les adresses culinaires les plus singulières du pays. Chaque ville devient un terrain de jeu gourmand où Julie explore l'âme d'une cuisine profondément locale. L'émission donne également la parole à des acteurs du patrimoine et de la culture, artisans, conservateurs, responsables culturels ou experts locaux... Ces rencontres rares dévoilent des gestes, des savoir-faire et des histoires uniques, où authenticité et passion se mêlent pour offrir une immersion unique au cœur du patrimoine italien.

Entre cuisine, savoir-faire et patrimoine, T18 propose une immersion unique dans l'Italie authentique, pour tous ceux qui aiment voyager, goûter et s'émerveiller.

Épisode 1x04  Naples, une ville qui se dévore

Naples est mystique, tumultueuse, intrépide et... passionnément gourmande ! Avec Julie, croquez dans un fiocco di neve, une pizza marinara, fritta ou contemporaine, savourez les délicates sfogliatelle et un caffè alla nocciola. Puis partez ensemble « marcher à l'égyptienne » dans les souterrains napolitains avant de rejoindre le lungomare pour y croquer une graffa face à la mer.

Épisode 1x01 • Rome, le passé au présent

Le soleil se lève sur le Pincio et Julie entame son excursion par une balade au coeur de la villa Borghese. Elle pousse ensuite les portes de la Villa Médicis, puis découvre le quartier du Ghetto avec son amie Luana à pied et à table. De retour à vélo, au fil de l'eau, elle prépare des artichauts, qui se transforment en micros, avant de s'offrir un tour gourmand de pizza al taglio. Rome n'attend plus que vous !

Suivez nous...