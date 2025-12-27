"Nostradamus : la vérité sur ses prophéties" sur RMC Story dimanche 28 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de revoir trois documentaires concasré à Nostradamus, rendu célèbre dans le monde entier pour ses prophéties, mais qui était avant tout un homme de science et de lettres de son époque.

Dans cette soirée thématique, RMC Story rediffuse trois documentaires qui explorent Nostradamus sous trois angles différents : l'analyse historique, la vérification des prédictions et l'approche scientifique.

21:10 "Nostradamus : la vérité sur ses prophéties"

Et si Nostradamus était plus historien que prophète ? C'est ce qu'affirment aujourd'hui de nombreux interprètes de ses textes. Partout dans le monde, Nostradamus fait figure de plus grand oracle de tous les temps.

Dans son recueil des Prophéties, il aurait prédit les évènements plus importants de l'Histoire, comme la révolution française, les prises de pouvoir de Napoléon et Hitler.

Quel est le sens véritable de ses textes ?

22:20 "Nostradamus : les prophéties révélées"

Il y a des siècles, le prophète Nostradamus, un apothicaire français, a eu des visions sur les grands cataclysmes des temps modernes. Pratiquant l'astrologie, il s'est notamment fait connaître pour ses prédictions sur la marche du monde, d'une précision telle que les hauts dignitaires de la cour de France ont fait appel à ses services pendant la Renaissance.

En 1555, il publia « Prophéties », un grand ouvrage qui fera sa gloire et sa postérité, dans lequel il annonce les grands fléaux à venir. Tsunamis, épidémies, tremblements de terre, guerres de religions, renversements politiques, autant de catastrophes s'étant produites et qui coïncident étrangement avec ses visions.

Ce documentaire aborde le « mystère Nostradamus » sous un nouvel angle et s'intéresse au « don » particulier que l'astrologue aurait possédé. Si certains de ses contemporains prirent au sérieux ses prophéties, d'autres les considèrent au contraire comme une imposture. Si certaines de ses prophéties se sont vérifiées par le passé, que nous réservent ses prédictions pour l'avenir ?

23:55 "Les prophéties de Nostradamus"

Les prophéties de Nostradamus nous fascinent depuis des siècles. Beaucoup pensent qu'elles ont prédit les moments les plus sombres de notre Histoire.

Aujourd'hui, elles sont décryptées par des tests médicaux-légaux, afin de comprendre l'un des personnages les plus mystérieux de l'Histoire...