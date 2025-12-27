"Les trésors de Napoléon" dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 29 décembre 2025

Lundi 29 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Les trésors de Napoléon" un documentaire inédit qui explore la manière dont Napoléon Ier a utilisé les arts et l'esthétique comme des outils de propagande pour construire sa propre légende et asseoir son pouvoir politique.

Napoléon Ier est le personnage français le plus connu au monde. Sa posture, son bicorne : il suffit de voir sa silhouette pour savoir que c’est lui. Si les objets lui ayant appartenu font s’envoler les enchères et si les lieux qui ont marqué son histoire comptent parmi les plus visités de France, c’est parce qu’en quinze ans de pouvoir, entre 1799 et 1815, il a lui-même minutieusement écrit sa légende.

Du château de Malmaison qui fut la demeure de ses amours avec l’Impératrice Joséphine jusqu’au château de Fontainebleau où il fera ses adieux avant de partir pour l’exil, ce documentaire investit la relation très forte entre cet Empereur au destin fulgurant et les arts utilisés comme instrument de pouvoir.

Dès le début de son ascension militaire et politique, Napoléon s’entoure en effet de peintres, de sculpteurs, de décorateurs et d’architectes chargés de sublimer son épopée. Et lorsqu’il devient empereur le 2 décembre 1804, il impose un style décoratif nouveau qu’il fait déferler sur l’Europe entière : c’est le fameux style Empire imprimé dans l’orfèvrerie, la porcelaine de Sèvres, le mobilier de ses palais et l’architecture parisienne.

En présence d’historiens spécialistes de Napoléon, nous entrons donc ici dans le secret de cet empereur qui, pour asseoir son pouvoir, supervisait chaque détail de ses portraits et faisait tourner les manufactures françaises à plein régime : pour le château de Versailles, dans lequel il ne s’installera finalement jamais – préférant s’établir au Grand Trianon –, il commandera ainsi 80 kilomètres de soie. Un faste dont il entourera aussi ses deux épouses successives — Joséphine puis Marie-Louise — et son fils, le petit roi de Rome.

Jamais la politique et les arts ne seront donc autant mêlés que sous le règne de cet homme obsédé par la postérité qui, avec deux siècles d’avance sur le monde d’aujourd’hui, a fabriqué son image, imposé sa grandeur, travaillé son décor et jalonné son chemin d’une infinité de trésors.

Un document inédit réalisé par Nathalie Conscience avec Sophie Jovillard.