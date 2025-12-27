recherche
Documentaires

"Abbaye de Cluny, la seconde Rome" à revoir sur NOVO 19 lundi 29 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 170
Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir le documentaire « Abbaye de Cluny, la seconde Rome » réalisé par Sandrine Mary.

À la fin du XIème siècle, l’abbaye de Cluny est la plus vaste, la plus influente et la plus riche de toutes les abbayes de la chrétienté occidentale : elle sera considérée comme une “seconde Rome”.

La puissance se révèle dans la démesure de l’église qui sera construite au centre de la cité religieuse : La maior Ecclesia. Chef d’oeuvre d'architecture romane, elle est la plus grande jamais construite au moyen-âge, défiant toutes les limites imposées par les techniques de l'époque.

Revivez à travers ce documentaire inédit, l'investigation menée sur plusieurs décennies, de sa construction à sa destruction après la révolution française.

Des fondations jusqu’à l'élévation des voûtes, découvrez l'ingéniosité des bâtisseurs pour braver tous les obstacles techniques rencontrés au cours de la construction de la plus grande abbatiale jamais construite !

Suivez nous...