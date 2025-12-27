"Mike Horn : 87 jours dans l'enfer du Pôle Nord" à revoir sur RMC Découverte lundi 29 décembre 2025

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le 1er épisode de la collection documentaire « Mike Horn : survivre à l'impossible » réalisé par Annika Horn et Yohann Thiriet.

Aventurier, navigateur, alpiniste, Mike Horn est sans aucun doute le plus grand explorateur du monde à l’heure actuelle.

Avec la série documentaire « Mike Horn : survivre à l’impossible », Mike a décidé pour la première fois de révéler l’intégralité de ses archives personnelles pour vous faire revivre de l’intérieur ses expéditions les plus spectaculaires.

Descente de l’Amazone en hydrospeed, traversée de l’Antarctique et de l’Arctique ou tour du monde autour de l’Équateur, Mike reviendra sur ses projets les plus fous pour décrypter sa préparation physique et mentale, ses méthodes de gestion du stress et vous raconter comment il a réussi à sortir vivant des situations les plus dangereuses.

Épisode 1 • 87 jours dans l'enfer du Pôle Nord

La traversée de l’océan Arctique via le pôle Nord ! Voilà l’idée qui hante Mike Horn !

L’aventurier est catégorique : il souhaite accomplir cette aventure par ses propres moyens. C’est-à-dire, naviguer à bord de son voilier jusqu’au point de départ de l’expédition, quitter son bateau pour réaliser la traversée à pied et rejoindre son voilier mené par son équipage qui le retrouverait de l’autre côté. Mission difficile à imaginer ? Encore plus compliqué à exécuter ! Il l’ignore à l’époque, mais cet exploit va presque lui couter sa vie.

Accompagné de l’explorateur polaire Norvégien de renommé, Børge Ousland, ces deux aventuriers aux personnalités opposées, se lancent dans l’obscurité d’une interminable nuit polaire aux obstacles infinis.

87 jours de combat contre les éléments, alimenté par une détermination sans précédents. Ces deux explorateurs vont devoir puiser au plus profond d’eux pour atteindre leur but.