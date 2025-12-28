recherche
Hommage à Brigitte Bardot sur Paris Première avec le documentaire « Bardot amoureuse »

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 198
Suite à l'annonce du décès de Brigitte Bardot, la chaîne Paris Première bouleverse ses programmes afin de lui rendre hommage lundi 29 décembre 2025 à 22:30.

Paris Première vous proposera de revoir le documentaire "Bardot amoureuse", réalisé en 2026 par Virginie Linhart et Rachel Kahn, qui propose une lecture inédite de la vie de Brigitte Bardot à travers le prisme de sa quête incessante d'amour.

Plutôt qu'une simple biographie chronologique, le film explore comment ses sentiments ont dicté ses choix de carrière et ses ruptures.

De son premier amour, Roger Vadim, qui l'a découverte et qu'elle épouse à 18 ans, à ses dizaines d'amants connus (Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Sami Frey, Serge Gainsbourg, Sacha Distel...) ou méconnus, ce document riche d'images d'archives inédites, de films de famille et de témoignages éloquents s'intéresse aux hommes de sa vie, ceux qu'elle a aimés, estimés, mais toujours fini par quitter.

Le récit met en lumière une femme guidée par ses émotions, en quête d’amour absolu, mais souvent confrontée à la solitude, à la jalousie et à la pression médiatique. Ses relations amoureuses sont présentées comme indissociables de son parcours artistique et de son rejet progressif du monde du cinéma.

Au-delà du mythe, Bardot amoureuse dresse le portrait intime d’une femme vulnérable et sincère, dont la vie amoureuse fut à la fois une source d’inspiration, de souffrance et d’émancipation.

Dernière modification le dimanche, 28 décembre 2025 12:56
