"Retour à l'école des fans" de Jacques Martin sur CStar mardi 30 décembre 2025

Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, CStar vous proposera de remonter le temps pour un "Retour à l'école des fans" à travers des images de l'émission culte de Jacques Martin compilées dans un documentaire réalisé par Sabrina Bierlein Bouyer.

Imaginée et présentée par Jacques Martin, "L’école des fans" a marqué l’histoire de la télévision.

Diffusée pendant plus de vingt ans sur Antenne 2 puis sur France 2, cette émission mythique, véritable Madeleine de Proust de la télé a permis à de nombreux enfants de vivre un moment unique et inoubliable.

Ces petits chanteurs en herbe, venus pousser la chansonnette en public au Théâtre de l’Empire à Paris, devant leurs stars préférées et leurs parents, ont fait rêver des millions d’enfants, de parents et de grands-parents.

Ce documentaire événementiel, empreints de nostalgie et de bonne humeur, replonge dans les meilleures archives de l'émission, riches d’imprévus, de fous rires, de moments d’émotion, de gêne et de grâce.

Ces séquences inoubliables sont commentées par d’anciens participants célèbres et anonymes, devenus adultes, mais aussi par des artistes ayant participé à l’émission tels que Gérard Lenorman, Dave, Hugues Aufray et Herbert Léonard, par des animateurs qui ont bien connu Jacques Martin tels que Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Patrick Sébastien, et par des journalistes et des spécialistes médias tels que Mathieu Alterman, Isabelle Morini-Bosc et Fabien Lecoeuvre.