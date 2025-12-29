"Conciergerie, Sainte-Chapelle : Mégastructures au coeur Paris" mercredi 31 décembre 2025 sur NOVO 19

Mercredi 31 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le documentaire « Conciergerie, Sainte-Chapelle : Mégastructures au coeur de Paris » réalisé par Sandrine Mary.

Au coeur de Paris, sur l’ile de la Cité, se trouvait l’un des palais les plus majestueux de l’époque médiévale, le palais des Rois.

Construit au début du Moyen-Âge, il ne reste plus que deux vestiges de ce palais grandiose : la Sainte-Chapelle, la plus grande et la plus audacieuse chapelle palatiale de l’époque, et la Conciergerie, une salle médiévale aux dimensions impressionnantes, connue pour avoir servi de prison.

Ces deux lieux uniques témoignent d’une maîtrise exceptionnelle des techniques de construction : croisée d’ogives, système de consolidation innovant, armature de fer, piliers porteurs au diamètre impressionnant… Elles permettent à ces deux édifices de traverser les siècles et de témoigner de la magnificence du palais de la Cité.

Mais comment ont-ils réussi à construire sur un sol humide et instable ? Comment réussir à maintenir la superficie impressionnante de vitraux de la Sainte-Chapelle ? Comment assurer la stabilité de la salle des Gens d’armes

de la Conciergerie, qui pouvait accueillir jusqu’à 2000 personnes ?

Grâce à des détails parfois imperceptibles, les archéologues, les architectes et les historiens dévoilent les techniques de construction qui feront de la Sainte-Chapelle et de la Conciergerie les édifices les plus aboutis du Moyen-Âge.