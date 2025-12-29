"J’irai dormir chez vous" en Amérique, mercredi 31 décembre 2025 sur RMC Life avec Antoine de Maximy

Mercredi 31 décembre 2025 à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Life les 8 épisodes de « J’irai dormir chez vous » tournés aux États-Unis.

Seul et équipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy a pris la route de New York à destination de Los Angeles au gré des rencontres, des moyens de transports, et de ceux qui ont bien voulu l’accepter à dormir chez eux...

Une traversée surprenante des Etats-Unis qui a duré trois mois. De ce voyage est né le film de cinéma « J’irai dormir à Hollywood », nominé aux César en 2009.

Aujourd’hui, avec ces 8 épisodes, Antoine de Maximy nous propose de découvrir la face cachée de ce voyage. Hormis quelques séquences incontournables comme l’achat du corbillard, J’irai dormir en Amérique est un road trip inédit. Puisée dans les 300 heures d’images du tournage, le globe squatteur nous livre ici une galerie de personnages improbables et décalés tels que les descendants des vagabonds du rail, la danseuse du ventre de Miami, les Navajos gothiques, ou encore le cow-boy dépressif.

Une aventure, drôle, émouvante et culottée, un autre visage de l’Amérique que l’on découvre à travers le regard taquin de ce « Globe squatteur», loin des clichés et toujours plein de surprises...