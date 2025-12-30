"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:05, France 5 diffusera les deux derniers épisodes de la série documentaire "Les Aventuriers de l’Égypte antique" dans laquelle curiosité, rigueur et innovation se rencontrent pour offrir un récit inédit.

Ramsès le Grand, Cléopâtre, Khéops… Ces pharaons légendaires ont bâti des monuments extraordinaires avant que leur civilisation ne disparaisse. Mais, en 1798, l’expédition de Bonaparte en Égypte rouvre les portes de ce monde oublié et déclenche une passion pour l'Égypte antique.

Des explorateurs audacieux, tels que Champollion ou Belzoni, à la fois savants et aventuriers, vont braver tous les dangers pour retrouver ces merveilles. Leurs découvertes attisent les rivalités des nations européennes qui s'engagent alors dans une véritable chasse aux trésors. Le patrimoine égyptien devient la proie des trafiquants, jusqu'à ce que Mariette fonde l'égyptologie moderne.

Bruno Solo se rend en Égypte, pour nous raconter cette épopée humaine digne d'un véritable Far West. Dans cette série docu-fiction, enrichie d’effets spéciaux spectaculaires, les splendeurs des pharaons reprennent vie sous nos yeux. Au pied des monuments les plus célèbres, ou depuis une étonnante salle des trésors, Bruno Solo met l'égyptologie à la portée d'un large public familial.

Épisode 5 • La guerre des pyramides (1836-1848)

En 1837, Richard William Howard Vyse, un Anglais, explore les pyramides de Gizeh à coups d'explosifs. Pendant qu'il détruit un patrimoine inestimable, Émile Prisse d’Avennes, un Français, fait tout pour le sauver. Au lieu d'emporter des monuments, lui, il les dessine. Enfin, c'est vrai au début... Car l'arrivée d'un Prussien, Karl-Richard Lepsius, va le pousser à remettre en question ses principes. Le roi de Prusse a demandé à Lepsius de rapporter de quoi créer un musée égyptologique à Berlin, alors il n'hésite pas à se servir. Une attitude qui irrite Prisse d’Avennes. Dans le temple de Karnak se trouve "la chambre des ancêtres", une liste royale gravée que Lepsius veut absolument pour Berlin. Prisse d’Avennes décide de le doubler. Lequel des deux réussira à l'emporter ? Vyse le destructeur, Lepsius le savant vorace et Prisse l’idéaliste incarnent la naissance de l’égyptologie moderne, déchirée entre pillage et science.

Épisode 6 • Le gardien des merveilles (1850-1881)

En 1851, le Français Auguste Mariette trouve l'entrée d'un site qui fait fantasmer tous les archéologues : le Sérapéum de Saqqarah, lieu de sépulture des taureaux sacrés Apis. L'archéologue y découvre d'énormes sarcophages demeurés intacts depuis l'Antiquité. Avec Mariette, c'est une nouvelle ère d'exploration plus scientifique qui commence en Égypte. Pour faire cesser le pillage des tombes et des temples auquel il a lui-même participé, il crée le Service des Antiquités égyptiennes et fonde au Caire le premier musée. Passionné, touche-à-tout, Mariette triomphe avec le pavillon égyptien de l'Exposition universelle de Paris en 1867 et participe à la création de l'opéra Aïda de Verdi. Infatigable découvreur, celui qui est considéré comme l'un des pères de l'égyptologie a poursuivi sa mission au bord du Nil jusqu'à sa mort en 1881.