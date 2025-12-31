recherche
"La Force du destin, une saison à la Scala" de Milan sur France 5 vendredi 2 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 31 décembre 2025 123
"La Force du destin, une saison à la Scala" de Milan sur France 5 vendredi 2 janvier 2026

Vendredi 2 janvier 2026 à 21:05, France 5 vous proposera une immersion inédite et saisissante au cœur de la création. Vous allez découvrir la tension et la magie d’une ouverture de saison à La Scala de Milan.

Le 7 décembre est la date de l’ouverture de la saison du légendaire opéra de Milan, la Scala. Depuis 1951, tout s’arrête ce soir-là, et la ville entière vibre au rythme de cet événement, baptisé la Prima. Les amateurs d’opéra du monde entier se pressent pour assister à cette représentation. Le 7 décembre 2024, c’est La Forza del Destino, œuvre du maître Giuseppe Verdi qui a inauguré la saison.

Dans un monde agité par les tensions politiques et les conflits armés, le metteur en scène Leo Muscato, la cheffe costumière Silvia Aymonino et la cheffe des décors Federica Parolini imaginent l’arène de l'œuvre La Forza del Destino comme une zone de guerre traversant les époques, transformant cet opéra de Verdi en une performance contemporaine, qui résonne avec les enjeux actuels.

La Force du destin nous fait revivre de l’intérieur les quelques mois de préparation qui vont agiter cette extraordinaire ruche, des premières répétitions avec les interprètes, les musiciens, les danseurs, les choristes, jusqu’au lever de rideau fatidique. Dans les ateliers, les loges, la fosse d'orchestre, les salles de répétition, Anissa Bonnefont suit toutes les étapes de cet intense travail collectif, emmené par le brillant et charismatique chef Riccardo Chailly, et un trio de chanteurs exceptionnels : la soprano Anna Netrebko, le ténor Brian Jagde et le baryton Ludovic Tézier.

Ce film raconte de façon organique, presque charnelle, la vie de la plus légendaire des maisons d’opéra du monde et des talents qui l’habitent.

Dernière modification le mercredi, 31 décembre 2025 12:31
Publié dans Documentaires, Vendredi
