"Renaissance : Une époque de sang et de beauté" sur Arte samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 20:55, Arte diffusera "Renaissance : Une époque de sang et de beauté", une série documentaire-fiction de la BBC qui révèle les contextes tourmentés au cours desquels Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël ont livré leurs chefs-d’œuvre.

À partir de la fin du XVe siècle, la péninsule italienne a été le théâtre de violentes crises politiques, religieuses ou de succession, de soubresauts et de conflits sanglants. De Florence à Milan, de Rome à la cour de François Ier, des hommes de pouvoir – ducs, princes, cardinaux, papes ou rois –, ont pourtant su faire émerger trois des plus grands talents de l’histoire moderne de l’art occidental.

S’appuyant notamment sur les écrits de Michel-Ange, incarné par le comédien britannique Charles Dance, cette ambitieuse série documentaire-fiction de la BBC croise la trajectoire artistique du peintre et sculpteur toscan avec celle de ses deux principaux contemporains, Léonard de Vinci et Raphaël.

Ponctués des éclairages apportés par des artistes (Antony Gormley, Alison Lapper et David LaChapelle), des historiens et des biographes, ses trois volets révèlent les contextes historiques tourmentés au cours desquels, par la force de l’émulation et malgré leurs rivalités, ces trois maîtres de la Renaissance ont entrepris ou réalisé des chefs-d’œuvre.

20:55 Volet 1 L’ascension

Florence, 1490. Dessinateur talentueux, le jeune Toscan Michel-Ange Buonarroti entre comme apprenti au prestigieux jardin de sculptures de San Marco. L’académie artistique est soutenue par le plus puissant mécène de la ville : Laurent de Médicis. Grand collectionneur, ce dernier a compris que l’art était un outil de communication politique dans une péninsule italienne composée de duchés, de républiques et de cités-États rivaux, en guerres perpétuelles et menacés à l’extérieur par le royaume de France et l’empire des Habsbourg.

Entouré de philosophes et de penseurs, Michel-Ange se lance dans sa première sculpture d’envergure : La bataille des centaures (1492). Pendant ce temps, Léonard de Vinci peine à trouver des commandes pour son atelier de Florence. Ignoré par les Médicis, il va offrir ses services à Ludovic Sforza, le régent du duché de Milan, qui a besoin de consolider son pouvoir. C’est en tant qu'ingénieur que Léonard l’approche, en lui proposant de concevoir des machines de guerre et des décors de théâtre. Après avoir peint La dame à l’hermine, un portrait de la maîtresse de son mécène, il se lance dans la réalisation de la plus grande statue équestre conçue depuis l'Antiquité. Mais avant qu'il ne puisse en couler le bronze, Milan est plongé dans un nouveau conflit avec les États voisins.

En 1494, deux ans après la mort de Laurent de Médicis, Florence tombe sous l’influence du prédicateur fondamentaliste Savonarole, qui bannit les arts…

21:45 Volet 2 La rivalité

Florence, 1501. Dans un contexte de bouleversements politiques, Michel-Ange et Léonard de Vinci se disputent la suprématie artistique.

Michel-Ange obtient une commande prestigieuse pour sculpter un David, tandis que Léonard de Vinci prend la décision inédite d'ouvrir son atelier au public afin de montrer sa maîtrise en tant que peintre et dessinateur. Leur rivalité atteint son paroxysme lorsque les deux artistes sont chargés en 1502 par le nouveau maître de la cité florentine Piero Soderini de peindre des scènes de bataille sur les murs opposés de la salle du grand conseil du Palazzo Vecchio, l’hôtel de ville de la cité : à Michel-Ange, la bataille de Cascina, à Léonard, celle d’Anghiari. Dans cette atmosphère de compétition créative, un troisième concurrent fait son apparition. Raphaël Santi, un jeune prodige originaire d'Urbino, arrive à Florence pour apprendre tout ce qu'il peut des deux maîtres.

En 1505, Michel-Ange est convoqué à Rome par le nouveau pape. En dépit de relations houleuses, Jules II lui confie la voûte de la chapelle Sixtine, après lui avoir commandé un somptueux mausolée. La pression sur l'artiste s’exacerbe lorsque Raphaël arrive au Vatican pour peindre une fresque dans les appartements privés du pape. Alors que Michel-Ange se débat depuis des mois avec son œuvre titanesque, Raphaël goûte au triomphe avec L’école d’Athènes et La dispute du Saint-Sacrement.

22:35 Volet 3 La rédemption

Rome, 1509. Michel-Ange et Raphaël se livrent à une concurrence acharnée au Vatican. Si les merveilles artistiques rehaussent l'image du pape Jules II, ses échecs militaires et ses dépenses inconsidérées suscitent des critiques.

En 1510, Martin Luther, consterné par le faste de l’Église et la misère qu’il découvre dans la Ville éternelle, commence à appeler à une réforme de l’institution. Sous pression, Jules II demande à Raphaël de le représenter, non pas en guerrier, mais en humble figure paternelle, et expose ensuite le portrait à l'entrée de la ville à des fins de propagande.

Alors qu’en 1512 Michel-Ange dévoile enfin sa fresque au plafond de la chapelle Sixtine, quelques mois plus tard, Jules II meurt. Son successeur, Léon X, un Médicis, lui préfère Raphaël, auquel il commande de somptueuses tapisseries pour la chapelle Sixtine.

Face à la richesse ostentatoire de l'Église, l’indignation empire. L'appel de Luther à la Réforme bat son plein, ralliant une grande partie de l'Europe. Désabusé, Michel-Ange retourne à Florence et remet en question la signification de son art.

La mort en 1519, à 67 ans, de Léonard de Vinci, en France où il s’est installé auprès de François Ier, puis l’année suivante celle de Raphaël, à 37 ans, aggravent sa crise spirituelle.

En 1527, des soldats luthériens au service de Charles Quint se mutinent et mettent Rome à sac, détruisant des centaines d’œuvres…