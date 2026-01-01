"Les théories du Saint-Graal" à revoir sur NOVO 19 samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Les théories du Saint-Graal", un documentaire de Stéphane Cascino qui propose une enquête historique et scientifique sur l'un des plus grands mystères de l'histoire : le Saint Graal.

À Valence, en Espagne, une imposante cathédrale renferme un mystérieux calice en or orné de pierres précieuses. Cet objet inestimable est considéré comme le Saint Graal.

Pourtant, ailleurs dans le monde, une multitude d'autres objets sont revendiqués comme Graals, alimentant de nombreuses théories. Que sait-on vraiment du Graal ? S'agit-il d'un calice ? D'un plat sacré ? Du sang du Christ ? Est-ce un objet imaginaire issu de la littérature Arthurienne ou encore un enseignement divin ?

De l'Espagne à l'Italie, en passant par la France et Jérusalem, partez à la découverte des nombreuses théories qui se cachent derrière le terme de « Saint Graal ».

Grâce aux experts, historiens et scientifiques, ce documentaire inédit confronte la légende à la science pour tenter de mettre enfin un visage sur le plus grand mythe de l'humanité.