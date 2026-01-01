"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 1 & 2 diffusés samedi 3 janvier 2026 sur RMC Découverte

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

21:10 Épisode 14x01 Baptême sauvage

Marty guide sa fille Noah lors de son premier atterrissage en avion de brousse dans un campement isolé de chasseurs de caribous, tandis que Mike transporte une passerelle de 15 mètres à travers la terre ferme.

22:20 Épisode 14x02 Tradition familiale

Marty s'envole vers de nouveaux terrains de chasse à la recherche d'un troupeau de caribous insaisissable, tandis que Lauro et Neil construisent un camp de piégeage et de pêche pour nourrir leurs chiens de traîneau.