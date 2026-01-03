recherche
"Charlie Chaplin, le génie de la liberté" à revoir sur France 4 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 103
"Charlie Chaplin, le génie de la liberté" à revoir sur France 4 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

À voir ou à revoir lundi 5 janvier 2026 à 21:00 sur France 4, le documentaire « Charlie Chaplin, le génie de la liberté » de François Aymé et Yves Jeuland, porté en voix par Mathieu Almaric.

Depuis plus d'un siècle, tout le monde connaît et tout le monde aime Charlie Chaplin. Tout le monde, dans le monde entier.

Génie du burlesque, Chaplin a mis son talent au service d'un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un destin qui s'inscrit dans l'histoire politique et artistique du XXe siècle.

Après « Un Français nommé Gabin », François Aymé et Yves Jeuland se retrouvent avec le même plaisir pour ce nouveau film qui pourrait bien devenir l'œuvre de référence sur la vie de l'artiste le plus populaire et le plus complet du siècle dernier : Chaplin acteur et auteur, réalisateur et producteur, compositeur et chorégraphe… Son indépendance financière sera la clef de sa liberté artistique et de son engagement humaniste.

Porté par la voix de Mathieu Amalric, avec une écriture précise, vivante et détaillée, « Charlie Chaplin, le génie de la liberté » est le premier documentaire tout archives consacré à Charlot. Trois années de recherches et onze mois de montage pour ce film de deux heures vingt-cinq, nourri de scènes d'anthologie issues de ses plus grands chefs-d'œuvre et de séquences plus surprenantes, parfois inconnues et tout aussi réjouissantes. De véritables trésors puisés dans des dizaines de sources d'archives à travers le monde. Le plaisir conjugué de la découverte et des retrouvailles.

Le portrait d'un artiste subversif dont le personnage intemporel et universel de Charlot est l'une des figures emblématiques de notre histoire.
Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 11:54
