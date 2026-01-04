"Le Mont-Blanc, les défis du plus haut sommet de France" sur RMC Découverte mardi 6 janvier 2026 (vidéo)

À revoir sur RMC Découverte mardi 6 janvier 2026 à 21:10, « Le Mont-Blanc, les défis du plus haut sommet de France » une immersion au cœur des Alpes pour découvrir comment les ingénieurs ont conquis, en l'espace d'un siècle, l'un des plus beaux sites de France.

Dès la fin du XIXe siècle, on souhaite conquérir le massif du Mont Blanc. Ce site naturel réputé inaccessible fascine les alpinistes et les grands explorateurs.

Ingénieurs et scientifiques vont à leur tour se passionner pour le point culminant de la chaîne des Alpes et s'afférer à rendre le massif et son sommet accessible au plus grand nombre. Ce relief mythique va être au coeur d'une épopée de grands chantiers qui vont profondément changer son visage. Et si les visiteurs peuvent découvrir aujourd'hui son sommet, c'est grâce au travail de nombreux bâtisseurs qui ont su dompter un environnement hostile et extrême.

En l'espace de 50 ans, l'Homme s'est installé dans les hauteurs de ce massif légendaire. A plus de de 2 500 mètres d'altitude, des infrastructures, hors du commun ont été érigées : le téléphérique de l'Aiguille du Midi - permettant de franchir 2 800 mètres de dénivelé en une vingtaine de minutes - mais aussi le chemin de fer du Montenvers connu pour ses pentes de plus de 9%, porte d'accès du plus grand glacier de France... et la conquête du Mont Blanc ne va pas s'arrêter là, puisque c'est sous la roche et la glace que des chantiers pharaoniques vont être menés dans la seconde moitié du XXe siècle.

Les Alpes vont devenir le théâtre de l'un des plus grands défis du génie civil et donner naissance au plus long tunnel du monde de l'époque : le tunnel du Mont Blanc ! Vingt années auront été nécessaires pour percer une galerie de 11.600 m sous 2.500m de roche, afin relier les vallées encaissées de la France et de l'Italie. 10 ans plus tard, c'est sous la Mer de Glace que les ingénieurs d'EDF vont créer une gigantesque centrale hydroélectrique.

Plongez au coeur des Alpes, pour découvrir comment les ingénieurs ont conquis, en l'espace d'un siècle, l'un des plus beaux sites de France. Du plus profond de ses entrailles à ses plus hauts sommets, ces hommes ont su tirer parti des forces du Massif du Mont-Blanc, pour ainsi révéler?le plus haut sommet de France, comme vous ne l'avez jamais vu.