"Adam & Eve : retour à l'instinct primaire" sur RMC Life jeudi 8 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 8 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Life diffusera les trois premiers épisodes de la série documentaire "Adam & Eve : retour à l'instinct primaire ".

Et si, pour tomber amoureux, il fallait d'abord se dévoiler… au sens propre comme au figuré ?

Dans "Adam & Ève : retour à l'instinct primaire", 8 femmes et 8 hommes célibataires acceptent une expérience de dating totalement inédite. Loin des applications, des écrans et des codes sociaux, ils sont plongés nus en pleine nature, sans confort, sans artifices, et sans possibilité de se cacher derrière une image.

Dans ce cadre vierge de tout confort, chaque rencontre compte. Les premiers regards, les premiers gestes, les affinités et les attirances se construisent au fil des jours, au rythme des épreuves et de la vie en communauté. Ici, la séduction ne passe plus par les mots ou les apparences, mais par la confiance, l'entraide, l'écoute et la capacité à se connecter à l'autre.

Rapprochements, hésitations, jalousies, choix difficiles : les émotions sont décuplées par la promiscuité et l'intensité de l'expérience. Chaque participant doit décider s'il suit son instinct, ses sentiments… ou ses peurs.

À la croisée de l'aventure et du dating, "Adam & Ève : retour à l'instinct primaire" explore une question universelle : quand on enlève tout, est-ce que l'amour peut naître plus sincèrement ?

Résumé des épisodes

Jeudi 8 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Life diffusera les trois premiers épisodes.

21:10 Épisode 1 Nu, inconnu… et attiré ?

Seize célibataires font le pari d'une rencontre radicale : vivre nus en pleine nature pour chercher l'amour, loin des applis et des codes habituels. Les premiers regards sont chargés d'émotion, les premières affinités se dessinent rapidement. Entre gêne, curiosité et attirances immédiates, chacun découvre que se dévoiler physiquement est parfois plus simple que de s'ouvrir émotionnellement. Très vite, les premiers choix s'imposent et l'instinct commence déjà à guider les relations.

22:00 Épisode 2 Premiers flirts, premières tensions

La vie en communauté s'organise et les relations prennent de l'épaisseur. Certains célibataires se rapprochent naturellement, tandis que d'autres hésitent encore entre plusieurs attirances. Les premiers flirts s'affichent, provoquant jalousies et incompréhensions. Dans ce cadre intense, chaque geste est observé, chaque parole compte. Entre envie de plaire et peur de se tromper, les participants doivent apprendre à écouter leurs émotions tout en composant avec celles des autres.

22:55 Épisode 3 Le jeu de la séduction

Les sentiments s'intensifient et les certitudes vacillent. De nouvelles connexions viennent bouleverser les équilibres déjà fragiles, mettant certains couples à l'épreuve. Les célibataires sont confrontés à des choix de plus en plus difficiles : suivre leur cœur, rester fidèles à un premier lien ou céder à une nouvelle attirance. Dans cette expérience sans filtre, l'instinct peut rapprocher… mais aussi créer de profondes tensions.

Extrait vidéo

Benett et Candice font la rencontre de Britt et Nelson, ce qui relance le jeu de la séduction.