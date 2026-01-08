"Hawaï, où l'eau embrasse le feu" un voyage aux images spectaculaires sur Arte samedi 10 janvier 2026

Samedi 10 janvier 2026 à 20:55, Arte diffusera "Hawaï, ou l'eau embrasse le feu", une plongée dans les secrets d’une biodiversité unique, où les espèces endémiques luttent pour survivre face aux menaces environnementales.

Au milieu de l'océan Pacifique, quelque cent trente îles façonnées par des volcans et situées à trois mille kilomètres du continent le plus proche forment l’un des archipels les plus isolés de la planète : Hawaï.

Les baleines à bosse élèvent leurs petits au large de Maui, les dauphins, les phoques moines et les raies manta croisent près des côtes et des oiseaux colorés s’ébattent dans les forêts tropicales. Mais ces écosystèmes fragiles sont menacés : les cerfs axis et les caméléons introduits dans l'archipel nuisent à la faune et à la flore locales.

Scientifiques et insulaires s'engagent donc pour la préservation de la biodiversité : Rick Barboza, biologiste, se bat pour le retour des plantes endémiques ; Ocean Ramsey, activiste écologiste, plonge en apnée avec les requins pour réhabiliter leur image ; et l’ONG Papahanaumokuakea Marine Debris Project s’efforce de nettoyer les atolls habités par les albatros de Laysan des déchets plastiques rejetés par la mer. Hawane Rios, artiste et activiste hawaïenne, lutte quant à elle pour la préservation des lieux sacrés tels que le Mauna Kea, volcan endormi et sommet le plus élevé de l’archipel, symbole du lien entre le ciel et la terre.

Des images spectaculaires

Dévoilant les trésors cachés des îles de Hawaï, tant à la surface que dans les profondeurs marines, ce documentaire part à la rencontre de celles et ceux qui protègent les différents écosystèmes qui composent l’archipel. Un voyage aux images spectaculaires vers un lieu unique, où la richesse de la nature se mêle intimement au patrimoine culturel, tissant des liens indissolubles entre l'humain et son environnement.