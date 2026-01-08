"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 3 & 4 diffusés samedi 10 janvier 2026 sur RMC Découverte

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

21:10 Épisode 14x03 Ligne de vie



Chance et Soraya abattent un bélier afin de nourrir leur famille qui s'agrandit, tandis que Lauro commence à préparer l'Iditarod de cette année en emmenant son équipe faire un entraînement automnal.

22:20 Épisode 14x04 Brise glace



Bret et Ivy brisent la couche de glace qui recouvre le lac pour transporter par bateau du matériel essentiel jusqu'à leur cabane, tandis que Lauro et Virginia utilisent leur attelage de chiens pour ramener du bois fraîchement coupé de la forêt afin de construire une cabane en rondins.