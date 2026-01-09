recherche
"Les gens du Nord" racontés par Valérie Bonneton sur France 5 dimanche 11 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 9 janvier 2026
"Les gens du Nord" racontés par Valérie Bonneton sur France 5 dimanche 11 janvier 2026

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "Les gens du Nord" un documentaire qui donne la parole à ceux qui ont fait le Nord, ce "pays noir" que l'on a tant de mal à quitter.

Comment raconter l’Histoire de cette région que l’on a coutume d’appeler le Nord ?

De la révolution industrielle à aujourd’hui, ce film par un tissage de témoignages surprenants et d’archives en partie colorisées, nous fait découvrir un territoire riche d’une variété inattendue, nous plonge dans des luttes ouvrières sans merci et nous rapproche de ces « Gens du Nord » au tempérament si particulier.

Présentation du documentaire

Les gens du Nord sont à la mode. Comme l’ont été longtemps les gens du midi.

Pourquoi ce retour en grâce des habitants d’une province autrefois jalousée pour avoir été la plus industrialisée, la plus favorisée et la plus riche de France, moquée ensuite pour son drôle d’accent, son climat ingrat, la noirceur de ses briques, avant d’être montrée du doigt en raison du désastre industriel des années 70-80 ?

Mais ils sont toujours là, les moins chanceux comme ceux qui ont rebondi, tous très attachés à leur territoire. Alors qu’un Français sur deux habite la région où il a grandi, ils sont 9 sur 10 dans le Nord-Pas de Calais à y être restés.

Quelle force les tient rassemblés, quelle grande Histoire les soude, quel genre de vie sociale leur fait dire « on est mieux ici qu’ailleurs » ?

Des personnages vibrants et attachants nous ouvrent le cœur sur les traits de caractère qui les animent.

Un document écrit par Jean-François Delassus, Cécile Coolen avec la collaboration de Marianne Jestaz, réalisé par Jean-François Delassus.

Dernière modification le vendredi, 09 janvier 2026
Documentaires
Suivez nous...