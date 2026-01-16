recherche
"Le mystère des Reliques de Saint-Pierre" sur NOVO 19 samedi 17 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 16 janvier 2026
"Le mystère des Reliques de Saint-Pierre" sur NOVO 19 samedi 17 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le Mystère des Reliques de Saint-Pierre", un documentaire réalisé par Blandine Josselin.

Saint Pierre, le premier des apôtres de Jésus, le gardien des portes du paradis, le fondateur de l'Église chrétienne... Désigné par le Christ lui-même comme son successeur, Pierre deviendra pour l'Église catholique le premier pape de l'histoire.

Pourtant, derrière son histoire hors du commun et sa mort atroce, de nombreuses énigmes demeurent... Les mystères qui entourent Saint-Pierre trouvent aujourd'hui un rebondissement extraordinaire qui suscite la plus grande émotion dans l'Église romaine.

Ces trois dernières années, deux campagnes de fouilles archéologiques ont dévoilé des découvertes inattendues, bousculant les certitudes de la chrétienté.

En Israël, les archéologues semblent enfin avoir retrouvé la cité perdue des apôtres.

A Rome, deux mystérieuses urnes funéraires du moyen-âge, découvertes dans une modeste église pourraient remettent en cause deux millénaires de tradition du Vatican.

De quoi bousculer un peu plus les légendes et énigmes qui entourent le « Prince des apôtres ». Et suivre la piste de ce saint hors du commun.

 

