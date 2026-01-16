recherche
"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 5 & 6 diffusés samedi 17 janvier 2026 sur RMC Découverte

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

21:10 Épisode 14x05 Le piège se referme

Lauro guide son attelage de chiens à travers la nature sauvage gelée pour rejoindre Neil dans un camp de trappeurs isolé.

Ivy chasse le tétras tandis que Bret se prépare pour la saison à venir en fabriquant et en faisant bouillir son équipement.

22:20 Épisode 14x06 Double impact

Alors qu'il chasse pour se nourrir, Mike croise une ourse brune et son ourson qui rôdent dans les parages.

Chance se dépêche avant les premières neiges pour terminer sa grange à bétail.

Lauro et Neil brisent la glace épaisse de la rivière pour chasser le castor et pêcher.

