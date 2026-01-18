"Daniel Balavoine : 40 ans déjà" un document hommage diffusé sur CSTAR mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, CSTAR rendra hommage à Daniel Balavoine qui est mort il y a 40 ans dans un accident d'hélicoptère au Mali, en marge du Paris-Dakar de 1986.

À l’occasion des 40 ans de la mort de Daniel Balavoine, CSTAR rend hommage à l’un des artistes les plus marquants et les plus singuliers de la chanson française.

À travers les plus grandes chansons, devenues cultes, de Daniel Balavoine, ce documentaire retrace le parcours fulgurant d’un chanteur libre, animé par l’urgence de dire, de dénoncer et d’aimer, et dont les textes continuent de toucher plusieurs générations.

Archives rares, témoignages de ceux qui l’ont connu, analyses d’experts et regards de musiciens d’aujourd’hui mettent en lumière la modernité intacte de son œuvre et interrogent l’héritage qu’il a laissé à la chanson française.