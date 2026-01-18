"Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité" sur RMC Story mardi 20 janvier 2026

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le second épisode de "Ma maison sur mesure : du rêve à la réalité", une nouvelle série documentaire inédite qui suit la construction de trois maisons hors sol.

Dans cette nouvelle série de trois épisodes, nous suivrons la construction de trois maisons hors sol à petits et moyens budgets avec des chantiers aux multiples défis à relever. Maison sur pilotis à construire en montagne sur un terrain en pente, habitation en ossature bois avec murs préfabriqués, capable de résister aux tempêtes sur la pointe du Finistère ou encore maison construite à partir de cinq containers dans le Nord de la France près du Havre.

Au total, ce sont trois chantiers qui concrétisent le projet d’une vie et l’accès à la propriété pour la première fois de trois familles françaises. Ces projets, les équipes de cette série documentaire les ont suivis depuis la pose de la première pierre jusqu’aux finalisations et à la décoration.

À chaque type de maison correspondent aussi le savoir-faire de trois entreprises françaises qui proposent des chantiers à court termes et adaptés aux désirs de chacun afin de pouvoir bâtir la maison de leur rêve.

Épisode 2 • Maison en kit à Chamonix

Dans cet épisode, direction Chamonix, au pied du mont Blanc, pour y suivre la construction d'une maison en kit.