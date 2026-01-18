recherche
"Périphérique, les secrets d'une mégastructure" sur RMC Découverte mardi 20 janvier 2026 (vidéo)

Mardi 20 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le document "Périphérique, les secrets d'une mégastructure" réalisé par Khaled Senoussi.

Le Boulevard Périphérique parisien est la route la plus fréquentée d'Europe avec 1,3 million d'usagers quotidiens. Il est de 50 échangeurs routiers, dont 6 autoroutiers, 9 grands ponts qui passent au-dessus de la Seine, de canaux et de voies ferrées.

Pour construire ce réseau de transport d'exception, des ingénieurs ont relevé de nombreux défis en terme d'innovations techniques : de la construction de la première partie du périphérique, à son achèvement, en passant par son exploitation et sa modernisation.

C'est dans un contexte unique que vont évoluer les concepteurs de ce projet titanesque : construire une « super route » en plein coeur d'une agglomération. Mais ce n'est pas seulement une route car sur son cheminement, ce ne sont pas moins de 150 ouvrages d'arts qui s'enchainent, comme le tunnel du Parc des Princes.

Des agents de police et de la sûreté, travaillent nuit et jour pour assurer le confort, la sécurité et l'entretien du périphérique.

Suivez nous...