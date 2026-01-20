"Les reines de la route" saison 6, nouvel épisode sur 6ter jeudi 22 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir le troisième épisode de la 6ème saison de la série documentaire "Les reines de la route". Une nouvelle saison qui se distingue par un changement de décor radical et l'arrivée de nouvelles conductrices.

Chaque année, cette immersion au cœur du quotidien des conductrices poids lourds passionne les téléspectateurs. Mais cette fois, au volant de leurs camions, de nouvelles Reines vont affronter non seulement les routes et leurs usagers mais aussi des paysages hivernaux spectaculaires et dangereux !

Une saison rude où la vigilance doit être constante. Routes enneigées, verglas, dérapages imprévisibles, visibilité réduite lorsque le brouillard tombe : la météo multiplie les dangers par 10. Mais pour affronter de telles conditions extrêmes, huit nouvelles Reines retroussent leurs manches et ont le sang chaud. Elles prennent de l’altitude, franchissent les cols, encaissent le froid mordant et les pentes redoutables. L’hiver ne les effraie pas.

Cette édition réserve son lot de surprises, de nouveaux talents et de fortes personnalités prêtes à s’imposer sur des terrains exigeants.

Résumé des épisodes

Le troisième épisode de cette nouvelle saison sera diffusé jeudi 22 janvier 2026.

21:10 • Épisode 3

Edwige croise de nombreux automobilistes peu aguerris aux routes de montagne. Sa grue ne passe pas dans certains tunnels.

Après avoir chargé, Marie doit diriger son camion avec son volant et sa remorque par télécommande. Elle rencontre quelques usagers imprudents.

Clothilde traverse le tunnel du Mont-Blanc. La météo devient plus rigoureuse.

Le camion de Cindy dégage de la fumée. Son mari l'aide, c’est une fuite de liquide de refroidissement.

Mylène craint d'endommager une baie vitrée lors d'une livraison.

Honorine conduit en débardeur malgré le froid.

Clémence termine le nettoyage de son camion.

Extrait vidéo

"C'était des belles petites biches." Cette routière croise des biches en plein milieu de la route

"Je perds tout mon liquide de refroidissement." Cindy s'aperçoit que son camion fuit...

"On voit qu'il y a des petites plaques assez glissantes." Valentine doit conduire sur des routes étroites et verglacées...

"Il ne faut pas être pressée." Marie manœuvre dans un virage très étroit...