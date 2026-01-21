recherche
Documentaires

"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" sur M6 lundi 9 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 89
"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" sur M6 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir "Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" un documentaire inédit réalisé par Mathilde Gautry.

Depuis plus d'un siècle, la France est une terre d'immigration. Aujourd'hui, environ 1 habitant sur 5 vit en France en étant immigré ou descendant d'immigrés, soit environ 13 millions de personnes. Si l'on remonte aux grands-parents, ce chiffre s'élève à près de 20 millions de personnes ayant un lien familial direct avec l'immigration.

Les raisons de ces migrations sont diverses et ces hommes et ces femmes sont venus de pays aussi variés que l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Arménie, la Syrie, l'Algérie, le Sénégal, le Vietnam, Madagascar, les Comores et bien d'autres. Leurs enfants et petits-enfants ont accepté de partager leurs parcours empreints d'émotion et de résilience.

L'équipe de ce documentaire a aussi voulu recueillir les témoignages de ces nouveaux Français devenus célèbres, qui aiment et représentent la France comme Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik ou André Manoukian.

Ce documentaire retrace les 100 dernières années de l'histoire de l'immigration en France. Loin des clichés, il montre une France enrichie par ces femmes et ces hommes courageux et travailleurs, qui ont transmis à leurs enfants leurs valeurs, leurs cultures et leurs espoirs d'avenir meilleur.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot; : France 3 proposera une soirée spéciale le 10 février 2026

"Un si grand soleil" : France 3 proposera une soirée spéciale le 10 février 2026

21 janvier 2026 - 14:41

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 21 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 21 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

20 janvier 2026 - 20:05

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...