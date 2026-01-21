"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" sur M6 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir "Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" un documentaire inédit réalisé par Mathilde Gautry.

Depuis plus d'un siècle, la France est une terre d'immigration. Aujourd'hui, environ 1 habitant sur 5 vit en France en étant immigré ou descendant d'immigrés, soit environ 13 millions de personnes. Si l'on remonte aux grands-parents, ce chiffre s'élève à près de 20 millions de personnes ayant un lien familial direct avec l'immigration.

Les raisons de ces migrations sont diverses et ces hommes et ces femmes sont venus de pays aussi variés que l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Arménie, la Syrie, l'Algérie, le Sénégal, le Vietnam, Madagascar, les Comores et bien d'autres. Leurs enfants et petits-enfants ont accepté de partager leurs parcours empreints d'émotion et de résilience.

L'équipe de ce documentaire a aussi voulu recueillir les témoignages de ces nouveaux Français devenus célèbres, qui aiment et représentent la France comme Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik ou André Manoukian.

Ce documentaire retrace les 100 dernières années de l'histoire de l'immigration en France. Loin des clichés, il montre une France enrichie par ces femmes et ces hommes courageux et travailleurs, qui ont transmis à leurs enfants leurs valeurs, leurs cultures et leurs espoirs d'avenir meilleur.