"Les mystères d’un papyrus égyptien" samedi 24 janvier 2026 sur Arte

Plus ancien traité médical connu, le papyrus Ebers intéresse aujourd’hui encore la pharmacologie moderne. Retraçant la quête de l’égyptologue allemand qui l’a découvert, ce documentaire lève le voile sur les secrets du précieux document. À revoir sur Arte samedi 24 janvier 2026 à 20:55.

Vieux d’environ 3 500 ans, le papyrus Ebers est considéré comme le plus ancien traité médical au monde.

Quand, en 1873, l’égyptologue allemand Georg Ebers s’aventure sur le Nil pour le retrouver à Louxor – l’ancienne Thèbes, capitale des pharaons –, l’existence du précieux document ne relève encore que de la rumeur. Mandaté pour rédiger, au fil de son périple, le tout premier guide touristique de l’Égypte, le savant de Leipzig écume les bazars, théâtres déjà de tous les trafics d’antiquités, consignant dans son journal les étapes de sa quête.

Finalement livré au public en 1875 et conservé depuis à la bibliothèque universitaire de Leipzig, ce rouleau long de plus de 18 mètres contient quelque 877 remèdes antiques pour traiter la chute de cheveux, la toux, les affections occulaires et cardiaques ou encore les problèmes de digestion. Mêlant médecine et magie, ce savoir, transmis de génération en génération et strictement réservé à une élite restreinte dans l’Égypte ancienne, peut-il s’avérer utile au XXIe siècle ?

L’art de guérir

Retraçant la patiente quête de Georg Ebers, ce documentaire éclaire l’histoire de cet extraordinaire papyrus qui, en nous parvenant dans son intégralité, a rendu accessible le savoir millénaire des anciens Égyptiens. Car ces recettes sur l’art de guérir intéressent aujourd’hui encore la pharmacologie moderne, comme en témoignent les recherches de l'égyptologue et pharmacienne Tanja Pommerening à l'université de Marbourg.

Une fascinante plongée dans les secrets de la science, étroitement liée à la religion, de l’Égypte des pharaons.