recherche
Documentaires

"Les secrets de Fort Boyard" à revoir sur NOVO 19 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 22 janvier 2026 122
"Les secrets de Fort Boyard" à revoir sur NOVO 19 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 24 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de voir ou de revoir "Les secrets de Fort Boyard", un documentaire réalisé par Philippe Granados et Serge Tignères.

Fort Boyard, ce seul nom suffit à évoquer l’une des forteresses maritimes les plus connues de France. Totalement abandonnée pendant près d’un siècle, la citadelle va renaître de ses cendres grâce à une émission de jeu télévisé popularisant son nom bien au-delà des frontières de la France ! Pourtant, l’histoire passionnante de ce fort est méconnue. Pendant trois siècles, plusieurs souverains et deux empereurs se sont succédés pour tenter de faire bâtir cette mégastructure posée au milieu des flots.

Pour y parvenir, il a fallu relever tous les défis technologiques, mobiliser les énergies et dépenser des millions. Fort Boyard reste l’une des entreprises de construction les plus insensées de tous les temps ! Pourquoi un tel acharnement ? Quel intérêt stratégique méritait cet engagement ? Après bien des tentatives et autant d’échecs, comment les ingénieurs et les ouvriers sont-ils finalement parvenus à remporter leur bras de fer avec l’océan ?

Un pari insensé pour une histoire toute aussi folle, car Fort Boyard a bien failli disparaître, emporté par le temps et les intempéries. Sa résurrection est un véritable miracle car les challenges à relever pour sauvegarder l’édifice sont à sa mesure. Fort Boyard va devenir l’un des symboles du patrimoine français.

Plongez dans deux siècles de défis architecturaux et découvrez les coulisses de la production du jeu télévisé. Un voyage au coeur des secrets de Fort Boyard !

Dernière modification le jeudi, 22 janvier 2026 14:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 22 janvier 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" jeudi 22 janvier 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

22 janvier 2026 - 15:07

Sur le même thème...

&quot;Seuls face à l'Alaska&quot; saison 14, les épisodes 7 & 8 diffusés samedi 24 janvier 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 7 & 8 diffusés samedi 24 janvier 2026 sur RMC Découverte

22 janvier 2026 - 14:31

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

"Echappées belles" à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Is…

22 janvier 2026 - 11:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...