"Les secrets de Fort Boyard" à revoir sur NOVO 19 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 24 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de voir ou de revoir "Les secrets de Fort Boyard", un documentaire réalisé par Philippe Granados et Serge Tignères.

Fort Boyard, ce seul nom suffit à évoquer l’une des forteresses maritimes les plus connues de France. Totalement abandonnée pendant près d’un siècle, la citadelle va renaître de ses cendres grâce à une émission de jeu télévisé popularisant son nom bien au-delà des frontières de la France ! Pourtant, l’histoire passionnante de ce fort est méconnue. Pendant trois siècles, plusieurs souverains et deux empereurs se sont succédés pour tenter de faire bâtir cette mégastructure posée au milieu des flots.

Pour y parvenir, il a fallu relever tous les défis technologiques, mobiliser les énergies et dépenser des millions. Fort Boyard reste l’une des entreprises de construction les plus insensées de tous les temps ! Pourquoi un tel acharnement ? Quel intérêt stratégique méritait cet engagement ? Après bien des tentatives et autant d’échecs, comment les ingénieurs et les ouvriers sont-ils finalement parvenus à remporter leur bras de fer avec l’océan ?

Un pari insensé pour une histoire toute aussi folle, car Fort Boyard a bien failli disparaître, emporté par le temps et les intempéries. Sa résurrection est un véritable miracle car les challenges à relever pour sauvegarder l’édifice sont à sa mesure. Fort Boyard va devenir l’un des symboles du patrimoine français.

Plongez dans deux siècles de défis architecturaux et découvrez les coulisses de la production du jeu télévisé. Un voyage au coeur des secrets de Fort Boyard !