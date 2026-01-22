"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 7 & 8 diffusés samedi 24 janvier 2026 sur RMC Découverte

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

21:10 Épisode 14x07 Défier la nature



Mike se rend sur une île inhabitée pour chasser un troupeau de bisons sauvages avec l’aide des habitants locaux.

Pendant ce temps, Lauro s’entraîne intensivement pour la prochaine Iditarod, parcourant 420 km à travers la nature sauvage de l’Alaska.

22:20 Épisode 14x08 Chute libre



Lauro prend le départ de la plus longue Iditarod de l’histoire de la célèbre course de chiens de traîneau.

Sur l’île de Kodiak, Mike traque les rares et insaisissables renards argentés le long du littoral.

De son côté, Chance lutte contre des températures extrêmes sur son territoire de trappage afin de subvenir aux besoins de sa famille.