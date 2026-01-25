recherche
"Ma famille extra(ordinaire)", le 3ème épisode diffusé sur RMC Life mardi 27 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026 78
Mardi 27 janvier 2026 à 21:10 sur RMC Life, Karine Ferri vous proposera de découvrir le troisième épisode de "Ma famille extra(ordinaire)", une série documentaire inédite.

Vous allez découvrir des parents et des enfants dont le parcours, le choix de vie, l’énergie, nous touchent et nous inspirent. Ils sont véritablement d’incroyables héros du quotidien.

Des défis… des rêves… des émotions fortes… Bienvenue dans Ma famille extra(ordinaire) !

Épisode 3

Trois familles racontent leur manière d'inventer un quotidien qui leur ressemble, guidées par l'amour, la détermination et le désir de vivre autrement.

Angélique et Damien élèvent leurs six enfants en plaçant le lien familial au centre de tout. Cododo, portage, zéro séparation : leur organisation est pensée pour partager chaque instant ensemble et préserver l'équilibre de leur tribu.

Jordan et Benjamin, deux papas, reviennent sur le long parcours qui leur a permis d'accueillir leurs jumeaux grâce à une mère porteuse. Aujourd'hui, une étape essentielle les attend : Jordan souhaite devenir officiellement le père des deux enfants, avec l'accord de celle qui les a portés.

De leur côté, Fanny et Lancelot ont tout quitté pour changer de vie. Installée en pleine nature, leur famille de cinq se lance dans un projet audacieux : vivre en yourte et créer une ferme pédagogique, entre espoirs, doutes et apprentissages.

Dernière modification le dimanche, 25 janvier 2026 14:21
Suivez nous...