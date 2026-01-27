recherche
Documentaires

"Rome, sous les pavés, l'Histoire" sur France 5 jeudi 29 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 27 janvier 2026 77
"Rome, sous les pavés, l'Histoire" sur France 5 jeudi 29 janvier 2026

Jeudi 29 janvier 2026 à 21:05, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir dans "Science grand format" le document inédit « Rome, sous les pavés, l'Histoire » de Massimo My et Laurent Portes.

La “ville éternelle” n’a pas encore livré tous ses secrets. En suivant les travaux de la ligne C du métro romain, “Rome, sous les pavés, l’Histoire” dévoile les merveilles archéologiques enfouies sous la capitale italienne. Une exploration inédite, menée par les plus grandes spécialistes de l’archéologie urbaine.

Grâce à un accès exceptionnel aux plus beaux monuments de la capitale et aux chantiers qui les jouxtent, porté par des images à couper le souffle, ce documentaire offre une plongée fascinante dans les profondeurs d’une ville qui n’aura cessé de se réinventer pendant trois millénaires.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Voix des Outre-mer&quot;, la finale de la 8ème édition diffusée en direct sur France 4 jeudi 29 janvier 2026

"Voix des Outre-mer", la finale de la 8ème édition diffusée en direct sur France 4 jeudi 29 janvier 2026

27 janvier 2026 - 10:39

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 27 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 27 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

26 janvier 2026 - 21:16

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...