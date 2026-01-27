"Rome, sous les pavés, l'Histoire" sur France 5 jeudi 29 janvier 2026

Jeudi 29 janvier 2026 à 21:05, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir dans "Science grand format" le document inédit « Rome, sous les pavés, l'Histoire » de Massimo My et Laurent Portes.

La “ville éternelle” n’a pas encore livré tous ses secrets. En suivant les travaux de la ligne C du métro romain, “Rome, sous les pavés, l’Histoire” dévoile les merveilles archéologiques enfouies sous la capitale italienne. Une exploration inédite, menée par les plus grandes spécialistes de l’archéologie urbaine.

Grâce à un accès exceptionnel aux plus beaux monuments de la capitale et aux chantiers qui les jouxtent, porté par des images à couper le souffle, ce documentaire offre une plongée fascinante dans les profondeurs d’une ville qui n’aura cessé de se réinventer pendant trois millénaires.