"Dans les yeux d'Olivier - Héritage : quand les familles se révèlent" mercredi 28 janvier 2026 sur France 2

Mercredi 28 janvier 2026 à 22:40 sur France 2, retrouvez Olivier Delacroix dans une nouvelle saison inédite de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dont le premier numéro sera consacré à l'héritage et à la manière dont la transmission des biens (ou l'absence de celle-ci) agit comme un puissant révélateur des psychologies familiales.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société, bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Héritage : quand les familles se révèlent

L’héritage ne se résume pas à une question de patrimoine ou de testament. Il agit comme un révélateur des liens familiaux, des tensions, des non-dits...

Si Catherine a hérité de la part de son père, sa mère, elle, ne lui a volontairement rien laissé. Elle a donné ses biens à la Croix-Rouge et Catherine partage aujourd’hui un appartement en indivision avec l’association humanitaire. Une situation dont elle souffre depuis des années car il conforte son sentiment de n’avoir jamais été aimée par sa mère.

Anne-Marie Le Couviour a été assassinée le 10 avril 2009, les enfants de son conjoint étaient persuadés qu’elle dilapidait la fortune familiale et qu’ils seraient lésés au moment de l’héritage. Une aberration pour les trois enfants d’Anne-Marie, dont Benoite et Jean-Charles, qui n’ont cessé pendant des années de défendre l’intégrité de leur mère.

L’appât du gain peut transformer certaines successions en bataille judiciaire… C’est le cas de celle de Pierre Cardin. Ce grand couturier n’a jamais rédigé de testament et a laissé derrière lui un empire estimé à près de 1 milliard d’euros. Une fortune que revendiquent aujourd’hui 21 héritiers potentiels et qui déchire la famille, au grand dam de Louis, petit-neveu de Pierre Cardin.

Placé très jeune, Rémy n’a pas eu de nouvelles de sa mère pendant quarante-trois ans. Malgré ses recherches et son besoin de reconnaissance, il n’a jamais retrouvé sa trace. Mais, un jour de janvier 2019, le jeune retraité reçoit l’appel d’un généalogiste qui lui apprend qu’il a un frère et qu’il va hériter.

Car les successions ne révèlent pas que la noirceur de l’âme humaine, elles peuvent aussi réparer les vivants. C’est le cas d’Isabelle, fruit d’une union interdite. Pendant quarante ans, son père, prêtre, a dû cacher son existence et refuser de la reconnaître pour se conformer à la loi de l’Église, jusqu’à ce qu’il assume en révélant l’existence d’Isabelle dans son testament.

Dans ce film, Olivier Delacroix donne la parole à des femmes et des hommes dont l’héritage a bouleversé les liens familiaux. Il interroge notre rapport à la famille, à la justice et à la vérité.