recherche
Documentaires

"Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" sur RMC Découverte vendredi 30 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026 148
"Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" sur RMC Découverte vendredi 30 janvier 2026

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" réalisé par Michael O'Connor.

Du haut de ses 330 mètres, elle domine la Ville Lumière. La Tour Eiffel est une icône connue dans le monde entier… une merveille d'architecture et de design qui attire chaque année des millions de visiteurs.

De la vision audacieuse qui l'a vue naître à son incroyable construction, en passant par les rôles qu'elle a joués aussi bien pendant la guerre que dans le domaine scientifique, chacune de ces histoires montre comment la Dame de Fer est devenue un symbole d'espoir, de créativité et de découvertes scientifiques.

Grâce à des images d'archives spectaculaires et à des reconstitutions en 3D saisissantes, ce documentaire dévoile les récits les plus inattendus et méconnus qui ont forgé la légende de ce monument. Car si elle est l'un des monuments les plus célèbres au monde, elle recèle encore des mystères que peu de gens connaissent…

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le Bigdil&quot; : Spéciale pirates sur RMC Story vendredi 30 janvier 2026 (vidéo)

"Le Bigdil" : Spéciale pirates sur RMC Story vendredi 30 janvier 2026 (vidéo)

28 janvier 2026 - 13:58

Sur le même thème...

&quot;Dans les yeux d'Olivier - Héritage : quand les familles se révèlent&quot; mercredi 28 janvier 2026 sur France 2

"Dans les yeux d'Olivier - Héritage : quand les familles se révèlent" mercredi 28 janvier 2026 sur France 2

28 janvier 2026 - 08:32

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...