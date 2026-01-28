"Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" sur RMC Découverte vendredi 30 janvier 2026

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Tour Eiffel : Les 10 secrets de l'icône de Paris" réalisé par Michael O'Connor.

Du haut de ses 330 mètres, elle domine la Ville Lumière. La Tour Eiffel est une icône connue dans le monde entier… une merveille d'architecture et de design qui attire chaque année des millions de visiteurs.

De la vision audacieuse qui l'a vue naître à son incroyable construction, en passant par les rôles qu'elle a joués aussi bien pendant la guerre que dans le domaine scientifique, chacune de ces histoires montre comment la Dame de Fer est devenue un symbole d'espoir, de créativité et de découvertes scientifiques.

Grâce à des images d'archives spectaculaires et à des reconstitutions en 3D saisissantes, ce documentaire dévoile les récits les plus inattendus et méconnus qui ont forgé la légende de ce monument. Car si elle est l'un des monuments les plus célèbres au monde, elle recèle encore des mystères que peu de gens connaissent…