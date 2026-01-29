recherche
Documentaires

"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" : série documentaire à revoir sur T18 samedi 31 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 29 janvier 2026 170
"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" : série documentaire à revoir sur T18 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à 21:05, T18 vous proposera de revoir les deux premiers épisodes de la série documentaire “La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir” réalisée par Julien Mansio et Vanessa Dubreuil.

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre la montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. D’ici quelques mois, un parc de 20 hectares d’un genre inédit, ouvrira ses portes au public. Fauves, ours, éléphants, primates... A terme plus de 1 500 animaux pourront finir leurs jours dans ce sanctuaire. Ici, animaux de cirque à la retraite, rescapés de laboratoire, ou encore animaux issus de saisies judiciaires démarrent une seconde vie. Déjà 400 pensionnaires au parcours parfois douloureux vivent sur cette arche de Noé encore en construction.

Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Depuis maintenant trois ans, ils élaborent l’incroyable projet d’ouvrir le premier zoo-refuge pour animaux sauvages en danger.

Épisode 1

Dans ce premier épisode, vous verrez les équipes partager un moment intense avec l’arrivée de primates sortis de laboratoire sauvés de l’euthanasie. Pour la première fois de leur vie, ils découvriront la lumière du jour. Le zoo-refuge accueillera également ses tous premiers fauves, comme Zouina, une vieille lionne du zoo de Montpellier qui arrive en Eure-et-Loir pour passer une retraite paisible. Enfin Oliver, un bébé léopard deux mois, très vite devenu la mascotte des lieux passera sa première visite médicale.

Épisode 2

Dans ce second épisode, vous découvrirez l’histoire de Mischa, un ours de foire, arrivé au refuge dans un triste état. Soigneurs et vétérinaires vont se relayer à son chevet durant des semaines pour tenter de le sauver. Des moments de tensions qui mettront les équipes à rude épreuve. Vous pourrez suivre également l’arrivée de deux tigresses abandonnées au Portugal, suite à l’interdiction d’animaux sauvages dans les cirques du pays.

Le zoo-refuge accueillera des perroquets qui confinés depuis des mois dans des cages, vont enfin pouvoir réapprendre à voler dans de grandes volières !

Dernière modification le jeudi, 29 janvier 2026 15:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; jeudi 29 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 29 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

29 janvier 2026 - 15:51

Sur le même thème...

&quot;Seuls face à l'Alaska&quot; saison 14, les épisodes 9 & 10 diffusés samedi 31 janvier 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 9 & 10 diffusés samedi 31 janvier 2026 sur RMC Découverte

29 janvier 2026 - 15:12

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...