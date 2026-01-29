"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" : série documentaire à revoir sur T18 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à 21:05, T18 vous proposera de revoir les deux premiers épisodes de la série documentaire “La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir” réalisée par Julien Mansio et Vanessa Dubreuil.

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre la montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. D’ici quelques mois, un parc de 20 hectares d’un genre inédit, ouvrira ses portes au public. Fauves, ours, éléphants, primates... A terme plus de 1 500 animaux pourront finir leurs jours dans ce sanctuaire. Ici, animaux de cirque à la retraite, rescapés de laboratoire, ou encore animaux issus de saisies judiciaires démarrent une seconde vie. Déjà 400 pensionnaires au parcours parfois douloureux vivent sur cette arche de Noé encore en construction.

Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Depuis maintenant trois ans, ils élaborent l’incroyable projet d’ouvrir le premier zoo-refuge pour animaux sauvages en danger.

Épisode 1

Dans ce premier épisode, vous verrez les équipes partager un moment intense avec l’arrivée de primates sortis de laboratoire sauvés de l’euthanasie. Pour la première fois de leur vie, ils découvriront la lumière du jour. Le zoo-refuge accueillera également ses tous premiers fauves, comme Zouina, une vieille lionne du zoo de Montpellier qui arrive en Eure-et-Loir pour passer une retraite paisible. Enfin Oliver, un bébé léopard deux mois, très vite devenu la mascotte des lieux passera sa première visite médicale.

Épisode 2