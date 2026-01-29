"Seuls face à l'Alaska" saison 14, les épisodes 9 & 10 diffusés samedi 31 janvier 2026 sur RMC Découverte

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

21:10 Épisode 14x09 Cap sur l'inconnu



Marty reconstruit une motoneige à partir de zéro avant de devoir faire face à un glouton menaçant sur son territoire de trappage.

De son côté, Lauro lutte contre l’épuisement sur la piste de l’Iditarod et commet une erreur lourde de conséquences dans l’obscurité.

22:20 Épisode 14x10 Triomphe et tragédie



Lauro fonce vers la ligne d’arrivée de l’Iditarod le long des côtes gelées de la mer de Béring.

Sur l’île de Kodiak, Mike lutte pour sauver la propriété familiale après une invasion d’ours aux conséquences désastreuses.

De son côté, Chance s’aventure sur un territoire inconnu au cours de son parcours de piégeage.