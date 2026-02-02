recherche
"Incroyables mariages gitans" : Fêtes de la démesure pour bébé star et princesses gitanes, mercredi 4 février 2026 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 février 2026
Mercredi 4 février 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Incroyables mariages gitans" : « Fêtes de la démesure pour bébé star et princesses gitanes ».

Dans cet épisode, retrouvez le chanteur Yann's, la star des réseaux Joseph Schmitt mais aussi 2 mariages hauts en couleur. Vivez des fêtes d'exception, avec des "invités" tout aussi exceptionnels…

Cassie et Luis, eux, veulent en mettre plein la vue à leur communauté avec un mariage d'exception. Car chez les gitans, un grand mariage assure le prestige de toute la famille. Alors ils ont vu les choses en grand, à commencer par les tenues. Mais, la robe de princesse de la mariée va lui donner quelques sueurs froides.

Manuella et Simon, vont placer leur mariage sous le signe de l'Espagne. Au programme, de l'amour, de la joie, de la danse, et bien sûr, des tenues extravagantes ainsi qu'une gigantesque paella.

Après le carton de son tube "Clic clic, Pan, Pan", Yann's est désormais l'heureux papa d'un bébé, très attendu par les fans du chanteur. Il a décidé de leur présenter lors d'un concert-évènement au théâtre Mogador. Découvrez les coulisses de cette annonce pleine d'émotion.

Enfin, assistez à l'anniversaire de Joseph Schmitt, connu pour ses vidéos un peu déjantées sur les réseaux sociaux. Pour ses 50 ans, il s'est autorisé toutes les folies, avec de nombreuses surprises…

Suivez nous...