"Dans les yeux d'Olivier" : Guet-apens sur la toile, mercredi 4 février 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 février 2026 111
"Dans les yeux d'Olivier" : Guet-apens sur la toile, mercredi 4 février 2026 sur France 2

Mercredi 4 février 2026 à 23:25 sur France 2, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir un numéro de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" consacré à la cybercriminalité et les déviances prédatrices sur Internet.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société, bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Guet-apens sur la toile

Derrière l’écran, la menace est souvent masquée, mais omniprésente. Les prédateurs ont fait d’Internet, des applications et des réseaux sociaux, leurs terrains de chasse. Manipulation amoureuse, recrutement de jeunes mineures à des fins de prostitution, guet-apens homophobes, les dangers se multiplient et quel que soit l’âge, tout le monde est concerné.

À 15 ans, Jessica rêvait d’une grande histoire d’amour. Après quelques semaines à échanger sur un site de rencontres avec un inconnu qui lui assure avoir 19 ans, elle se retrouve piégée par un homme beaucoup plus âgé qui la séquestre et la viole.

Chaque semaine en France, un homosexuel est attiré dans un guet-apens homophobe. Kevin et Luc en ont tous deux été victimes. Passage à tabac, coups de couteau, si les deux hommes ont survécu à leur agression, ils sont restés traumatisés.

Sur Internet, les prédateurs repèrent et exploitent aussi la solitude, la précarité ou les difficultés familiales. C’est le cas d’Eva. En 2021, la jeune fille est en conflit avec ses parents quand elle est recrutée par un réseau de proxénètes. Une situation que Thierry, père de Nina, a, lui aussi, vécu de plein fouet quand sa fille a basculé dans la prostitution par le biais des réseaux sociaux.

Entre 2015 et 2016, Maud, Marion et Rose ont toutes les trois été contactées sur les réseaux sociaux par un jeune photographe qu’elles connaissaient pour participer à une séance photo. Usant de sa notoriété, l’homme les aurait manipulées et agressées sexuellement.

Dans ce film, Olivier Delacroix recueille la parole de femmes et d’hommes qui ont été piégés sur Internet. En confiant leurs histoires, tous espèrent alerter et sensibiliser face à un phénomène qui évolue très vite.

Dernière modification le lundi, 02 février 2026 15:36
Publié dans Documentaires, Mercredi
Suivez nous...