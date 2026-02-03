"Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science" sur France 5 jeudi 5 février 2026

L'Odyssée, composée par Homère au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, est l'une des histoires les plus anciennes et les plus célèbres au monde. Elle conte l'épopée d'Ulysse, héros mythique, qui cherche à regagner son île, Ithaque, après la guerre de Troie. Un voyage jalonné d'épreuves et de rencontres avec des créatures fantastiques. Des siècles plus tard, en Grèce, des archéologues s'interrogent : quelle était la part de réalité dans le récit d'Ulysse ? Comment Homère s'est inspiré de son environnement et des croyances de son époque pour nourrir son imaginaire ?
La collaboration exclusive entre Mediatika et Ubisoft a permis au documentaire de bénéficier d'images issues de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey dont l'action se déroule en Grèce antique. Le héros du jeu, Alexios, est utilisé dans le documentaire pour incarner Ulysse.
