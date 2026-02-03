recherche
Documentaires

"Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science" sur France 5 jeudi 5 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026
Jeudi 5 février 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvrir "Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science" un documentaire inédit d'Alexandra Barbot, Jean-Luc Guidoin et Sonia Ruspini.

L'Odyssée, composée par Homère au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, est l'une des histoires les plus anciennes et les plus célèbres au monde. Elle conte l'épopée d'Ulysse, héros mythique, qui cherche à regagner son île, Ithaque, après la guerre de Troie. Un voyage jalonné d'épreuves et de rencontres avec des créatures fantastiques. Des siècles plus tard, en Grèce, des archéologues s'interrogent : quelle était la part de réalité dans le récit d'Ulysse ? Comment Homère s'est inspiré de son environnement et des croyances de son époque pour nourrir son imaginaire ?

La collaboration exclusive entre Mediatika et Ubisoft a permis au documentaire de bénéficier d'images issues de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey dont l'action se déroule en Grèce antique. Le héros du jeu, Alexios, est utilisé dans le documentaire pour incarner Ulysse.

Les intervenants :

  • Spyros Couvaras – Philologue – Grèce
  • John Underhill – Professeur de géosciences – Écosse
  • Pierre Judet de la Combe – Helléniste, directeur de recherche au CNRS – France
  • Ida Koncani Uhac – Archéologue sous-marine – Croatie
  • Dominique Garcia – Archéologue, président de l’INRAP – France
  • Pierre Poveda – Archéologue sous-marin – France
  • Giulia Boetto – Directrice de recherche au CNRS – France
  • Clémence Pagnoux – Archéobotaniste – France
  • Laurent Dubreuil – Helléniste et professeur de littérature – France
  • Vincent Laudet – Biologiste marin, Okinawa Institute of Science and Technology – Japon
  • Carolina Di Patti – Archéozoologue – Italie
  • Christofilis Maggidis – Professeur d’archéologie – Grèce
  • Georgios Vanouranakis – Professeur d’archéologie – Grèce
  • Cemal Pulak – Professeur d’archéologie sous-marine – États-Unis
  • Tuba Ekmekci – Directrice de l’Institut d’archéologie nautique de Bodrum – Turquie
  • Maria Clara Martinelli – Archéologue – Italie
  • Alessandro Usai – Archéologue – Italie
  • Mauro Perra – Anthropologue – Italie
  • Estelle Sohier – Docteure en histoire – France
  • Maria Eletta Negretti – Chercheuse au CNRS – France
  • Olivier Adam – Bioacousticien, Université Paris-Sorbonne – France
  • Vassilis Petrakis – Professeur d’archéologie – Grèce
Suivez nous...