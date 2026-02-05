"Schliemann et la redécouverte de Troie" sur Arte samedi 7 février 2026

Samedi 7 février 2026 à 20:55, Arte diffusera "Schliemann et la redécouverte de Troi", un documentaire inédit qui retrace l'épopée archéologique de Heinrich Schliemann, l'homme d'affaires devenu archéologue par passion, et sa quête obsessionnelle pour prouver que les récits d'Homère n'étaient pas que des mythes.

La lecture dans son enfance d’une Histoire universelle illustrée a scellé son destin. Fortune faite dans les affaires, Heinrich Schliemann décide, à 46 ans, de s’inventer un nouveau destin en partant à la recherche des vestiges de la cité antique de Troie, immortalisée par Homère dans l’Iliade. Suivant la première proposition de localisation du site relevée en 1794 par un topographe français, Jean-Baptiste Le Chevalier, il entreprend ses premières fouilles en 1868 sur la colline de Balli Dag, en Anatolie. Rapidement, elles se révèlent infructueuses.

Après avoir poursuivi, encore vainement, sa quête sur le village voisin de Pinarbasi – autrefois dénommé Ilium Vetus ("ancienne Troie") –, il reprend ses investigations sur un autre site pressenti par Le Chevalier, qui, à huit kilomètres de là, lui semble prometteur : celui d’Hissarlik, connu autrefois sous le nom d’Ilium Recens ("nouvelle Troie"), où un autre archéologue amateur, Frank Calvert, vient d’acheter des terres pour mener des fouilles.

Disposant de moyens financiers bien plus considérables que Calvert, Heinrich Schliemann évince ce dernier et entreprend en avril 1870 de gigantesques travaux de déblaiement sur le tumulus, encombré de végétation, qui culmine à 30 mètres de hauteur au-dessus de la plaine. Son but : creuser en profondeur dans les différentes couches du sous-sol afin d’atteindre les murailles au pied desquelles Troyens et Achéens auraient livré d’âpres combats jusqu’à ce que la cité soit ravagée par un terrible incendie. Pour cela, il engage une équipe d’ingénieurs, des centaines d’ouvriers et se fait envoyer de Londres du matériel dernier cri…

Espoirs et déconvenues

Hélène, Pâris, Hector et Priam, Agamemnon, Achille et Ulysse, immortalisés par Homère dans l’Iliade et l’Odyssée, ont fait rêver depuis l’Antiquité des générations de lecteurs et de chercheurs. Si les fouilles entreprises par l’Allemand Heinrich Schliemann à partir de 1870 sur le site d’Hissarlik, en Turquie, lui ont apporté autant d’espoirs que de déconvenues, elles ont aussi ouvert, après lui, la voie à de nouvelles générations d’archéologues, curieux comme lui de confronter les mythes antiques à l’épreuve de la science.

Partant sur les traces de l’un des grands pionniers de l’archéologie, ce documentaire nourri d’éclairages de spécialistes (historiens, archéologues, philologue…) retrace l’histoire de l’iconique cité troyenne et explore les causes possibles de sa disparition à la fin de l’âge du bronze.