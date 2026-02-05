"Le Sacré-Coeur : mégastructure historique" sur NOVO 19 samedi 7 février 2026

Tous les ans, le Sacré Cœur accueille plus de 11 millions de visiteurs… À Paris, c’est l’endroit le plus visité après Notre dame.
Ce documentaire de Fabrice Buysschaert revient sur l’incroyable épopée de sa construction.
L’architecte Paul Abadie va connaitre de nombreuses déconvenues. Risques d’effondrements, opposition violente des laïcs, sabotage en règle, ses bâtisseurs ont connu le pire…
Pendant presque un demi siècle, 7 architectes vont se relayer pour en venir à bout, à la fin de la Première Guerre mondiale.