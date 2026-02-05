recherche
Documentaires

"Le Sacré-Coeur : mégastructure historique" sur NOVO 19 samedi 7 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 février 2026 179
"Le Sacré-Coeur : mégastructure historique" sur NOVO 19 samedi 7 février 2026

Samedi 7 février 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le Sacré-Cœur : mégastructure historique", un documentaire de Fabrice Buysschaert qui retrace l'histoire mouvementée et souvent méconnue de la construction de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Tous les ans, le Sacré Cœur accueille plus de 11 millions de visiteurs… À Paris, c’est l’endroit le plus visité après Notre dame.

Ce documentaire de Fabrice Buysschaert revient sur l’incroyable épopée de sa construction.

L’architecte Paul Abadie va connaitre de nombreuses déconvenues. Risques d’effondrements, opposition violente des laïcs, sabotage en règle, ses bâtisseurs ont connu le pire…

Pendant presque un demi siècle, 7 architectes vont se relayer pour en venir à bout, à la fin de la Première Guerre mondiale.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; jeudi 5 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 5 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

05 février 2026 - 16:03

Sur le même thème...

&quot;Schliemann et la redécouverte de Troie&quot; sur Arte samedi 7 février 2026

"Schliemann et la redécouverte de Troie" sur Arte samedi 7 février 2026

05 février 2026 - 14:47

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...